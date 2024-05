MLB》不太妙！巨人恐怖傷病潮襲擊 「風之孫」李政厚傳壞消息

李政厚(中)的肩膀傷勢需要徵詢韌帶名醫的第二意見,狀況恐不樂觀。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕本季以6年1.13億美元(約新台幣36.5億)加盟舊金山巨人的南韓好手「風之孫」李政厚,在13日因守備導致左肩脫臼進入10天傷病名單,今日更傳出不好的消息,那就是他的肩膀出現結構性損傷,將向洛杉磯知名韌帶醫師Neal ElAttrache尋求第二意見。

李政厚在與紅人一戰為了接殺坎德拉里歐(Jeimer Candelario)的飛球撞牆倒地,隨後便馬上退場休息,總教練梅爾文(Bob Melvin)後續表示,李政厚的傷勢可能需要一點時間來處理。

今日巨人隨隊記者Maria I. Guardado指出,李政厚的左肩出現結構性損傷,將要尋求知名韌帶醫師Neal ElAttrache的第二意見,這並不是個好的徵兆,因為過往若有球員在受傷尋求有關韌帶方面的第二意見,最終的決定通常都是動刀,最慘將會本季報銷。

近期巨人受到嚴重傷病潮的襲擊,不只李政厚受傷,本季表現不俗的康佛托(Michael Conforto),內野手阿米德(Nick Ahmed)、史雷特(Austin Slater),主戰捕手貝利(Patrick Bailey)都因傷勢進入傷病名單,至於先前就進傷病名單的還有塞揚強投史奈爾(Blake Snell)。

此外,今天剛從傷病名單回來的重砲好手索勒(Jorge Soler),在進行打擊練習時,竟被自己的擦棒球反彈擊中頭部,後續跟著防護員走下場。

Jorge Soler was struck in the head by his own batted ball during his pregame BP session pic.twitter.com/NKgszVAyee