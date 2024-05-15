MLB》不太妙！巨人恐怖傷病潮襲擊 「風之孫」李政厚傳壞消息

李政厚（中）的肩膀傷勢需要徵詢韌帶名醫的第二意見，狀況恐不樂觀。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季以6年1.13億美元（約新台幣36.5億）加盟舊金山巨人的南韓好手「風之孫」李政厚，在13日因守備導致左肩脫臼進入10天傷病名單，今日更傳出不好的消息，那就是他的肩膀出現結構性損傷，將向洛杉磯知名韌帶醫師Neal ElAttrache尋求第二意見。

李政厚在與紅人一戰為了接殺坎德拉里歐（Jeimer Candelario）的飛球撞牆倒地，隨後便馬上退場休息，總教練梅爾文（Bob Melvin）後續表示，李政厚的傷勢可能需要一點時間來處理。

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今日巨人隨隊記者Maria I. Guardado指出，李政厚的左肩出現結構性損傷，將要尋求知名韌帶醫師Neal ElAttrache的第二意見，這並不是個好的徵兆，因為過往若有球員在受傷尋求有關韌帶方面的第二意見，最終的決定通常都是動刀，最慘將會本季報銷。

近期巨人受到嚴重傷病潮的襲擊，不只李政厚受傷，本季表現不俗的康佛托（Michael Conforto），內野手阿米德（Nick Ahmed）、史雷特（Austin Slater），主戰捕手貝利（Patrick Bailey）都因傷勢進入傷病名單，至於先前就進傷病名單的還有塞揚強投史奈爾（Blake Snell）。

此外，今天剛從傷病名單回來的重砲好手索勒（Jorge Soler），在進行打擊練習時，竟被自己的擦棒球反彈擊中頭部，後續跟著防護員走下場。

Jorge Soler was struck in the head by his own batted ball during his pregame BP session pic.twitter.com/NKgszVAyee — SF Giants on NBCS （@NBCSGiants） May 14, 2024

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