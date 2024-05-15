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MLB》休息區傳罵聲 讓馬林魚教頭一度「背鍋」遭趕出場後又改判

2024/05/15 09:35

馬林魚總教練舒馬克一度被趕出場，讓他上場爭論。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）今天在比賽中突然被主審驅逐出場，但他表示自己沒說任何話，和裁判們爭論後，最後改判讓舒馬克繼續留在球場，在休息區出罵聲的馬林魚首席教練尤瑞塔（Luis Urueta）則是被趕出場。馬林魚今天在延長賽第10局拿到關鍵1分，最後在客場以1比0擊敗老虎。

此戰第2局上1出局，馬林魚戈登（Nick Gordon）上場打擊時，舒馬克對一顆好壞球判決不滿，在休息區向主審梅伊（Ben May）抱怨後遭到警告，舒馬克閉嘴後不發一語，但這時馬林魚休息區傳出罵聲，結果沒有出聲的舒馬克被主審趕出場。

舒馬克走上球場與梅伊溝通，表示自己當時沒有在休息出聲。此戰的裁判組長、擔任三壘審的伊亞索納（Dan Iassogna）也走過來了解狀況，舒馬克也上前解釋，梅伊與伊亞索納溝通後，接著走到馬林魚休息區前，確認出聲的人是尤瑞塔，梅伊因此做出改判，尤瑞塔被趕出場，舒馬克則繼續待在場內。

馬林魚此戰與老虎之戰，雙方在正規9局打完都沒有得分，進入延長賽。馬林魚在10局上靠桑契斯（Jesús Sánchez）的滾地球護送關鍵1分，最後馬林魚收下勝利，目前以12勝32敗居國家聯盟墊底；老虎隊則是以21勝21敗暫居美聯中區第四。

馬林魚總教練舒馬克一度被趕出場，讓他上場爭論。（今日美國）

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