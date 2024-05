MLB》休息區傳罵聲 讓馬林魚教頭一度「背鍋」遭趕出場後又改判

馬林魚總教練舒馬克一度被趕出場,讓他上場爭論。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚總教練舒馬克(Skip Schumaker)今天在比賽中突然被主審驅逐出場,但他表示自己沒說任何話,和裁判們爭論後,最後改判讓舒馬克繼續留在球場,在休息區出罵聲的馬林魚首席教練尤瑞塔(Luis Urueta)則是被趕出場。馬林魚今天在延長賽第10局拿到關鍵1分,最後在客場以1比0擊敗老虎。

此戰第2局上1出局,馬林魚戈登(Nick Gordon)上場打擊時,舒馬克對一顆好壞球判決不滿,在休息區向主審梅伊(Ben May)抱怨後遭到警告,舒馬克閉嘴後不發一語,但這時馬林魚休息區傳出罵聲,結果沒有出聲的舒馬克被主審趕出場。

請繼續往下閱讀...

舒馬克走上球場與梅伊溝通,表示自己當時沒有在休息出聲。此戰的裁判組長、擔任三壘審的伊亞索納(Dan Iassogna)也走過來了解狀況,舒馬克也上前解釋,梅伊與伊亞索納溝通後,接著走到馬林魚休息區前,確認出聲的人是尤瑞塔,梅伊因此做出改判,尤瑞塔被趕出場,舒馬克則繼續待在場內。

馬林魚此戰與老虎之戰,雙方在正規9局打完都沒有得分,進入延長賽。馬林魚在10局上靠桑契斯(Jesús Sánchez)的滾地球護送關鍵1分,最後馬林魚收下勝利,目前以12勝32敗居國家聯盟墊底;老虎隊則是以21勝21敗暫居美聯中區第四。

The Aaron Boone fan ejection just got a sequel pic.twitter.com/068vvDBgJC