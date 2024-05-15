晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》張育成怪力敲本季第2轟！ 猛打賞3打點還被故意四壞（影音）

2024/05/15 10:14

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力光芒隊3A的台灣好手張育成，今天在與白襪3A的比賽火力大放送，單場3安猛打賞，敲出本季第2轟，灌進3分打點，延長賽還被對手故意四壞保送，終場光芒以11：12在延長賽不敵白襪。

張育成本戰擔任先發5棒守游擊，首打席就敲出一支擊球初速達107英哩的二壘安打助隊先馳得點，第二打席張育成被三振出局，第三打席張育成敲出一支擊球初速96.9英哩的紮實安打帶有1分打點，接著跑出本季第2盜，第四打席他跟隊友「背靠背」開轟，本季第2轟出爐，擊球初速達108英哩，飛行距離來到422英呎。第五打席張育成展現選球眼選到保送上壘。第六打席張育成被故意四壞保送上壘。

張育成今天打擊大爆發，單場猛打賞還開轟外帶盜壘成功。（資料照，法新社）

兩隊此役形成打擊大戰，光芒前9局僅2局沒有得分，白襪則是有4個半局進帳分數，兩隊前9局打完合計敲出30安，戰成11：11平手。延長賽10局下，白襪靠著再見野手選擇以12：11逆轉光芒取勝。

總計張育成今天4打數3安打，跑回2分貢獻3分打點，選到1次四壞保送，被故意四壞保送1次，被三振1次，跑出1次盜壘成功，打擊率提升到3成23，攻擊指數1.069。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。