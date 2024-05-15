MiLB》張育成怪力敲本季第2轟！ 猛打賞3打點還被故意四壞（影音）

BACK-TO-BACK JACKS ON BACK-TO-BACK PITCHES



Yu Chang follows Cardenas's 413-foot homer with a 422-foot longball on the very next pitch to make it an 8-6 Bulls lead! pic.twitter.com/6sp3pmUbKF — Durham Bulls （@DurhamBulls） May 15, 2024

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力光芒隊3A的台灣好手張育成，今天在與白襪3A的比賽火力大放送，單場3安猛打賞，敲出本季第2轟，灌進3分打點，延長賽還被對手故意四壞保送，終場光芒以11：12在延長賽不敵白襪。

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張育成本戰擔任先發5棒守游擊，首打席就敲出一支擊球初速達107英哩的二壘安打助隊先馳得點，第二打席張育成被三振出局，第三打席張育成敲出一支擊球初速96.9英哩的紮實安打帶有1分打點，接著跑出本季第2盜，第四打席他跟隊友「背靠背」開轟，本季第2轟出爐，擊球初速達108英哩，飛行距離來到422英呎。第五打席張育成展現選球眼選到保送上壘。第六打席張育成被故意四壞保送上壘。

張育成今天打擊大爆發，單場猛打賞還開轟外帶盜壘成功。（資料照，法新社）

兩隊此役形成打擊大戰，光芒前9局僅2局沒有得分，白襪則是有4個半局進帳分數，兩隊前9局打完合計敲出30安，戰成11：11平手。延長賽10局下，白襪靠著再見野手選擇以12：11逆轉光芒取勝。

總計張育成今天4打數3安打，跑回2分貢獻3分打點，選到1次四壞保送，被故意四壞保送1次，被三振1次，跑出1次盜壘成功，打擊率提升到3成23，攻擊指數1.069。

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