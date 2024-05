MLB》手套「抹油」？ 本季曾飆無安打的太空人投手遭趕出場

太空人投手布蘭柯被趕出場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季表現亮眼的太空人投手布蘭柯(Ronel Blanco),今天在主場先發面對運動家,他在第4局被裁判上場關切手套,最後裁判認定有外部物質,讓布蘭柯被趕出場,預計將被禁賽10場比賽。

布蘭柯在第4局投球前,三壘審L.狄亞茲(Laz Diaz)檢查他的手套,並與其他裁判討論,並和太空人總教練艾斯帕達(Joe espada)溝通後,裁判決定把布蘭柯驅逐出場。布蘭柯留下投3局被敲4安、賞4次三振和丟1次保送的成績退場。

布蘭柯的手套還被裁判沒收,一壘審Erich Bacchus把他的手套拿到場外放至某處後,再走回球場上繼續執法。太空人前5局打完以1比0領先。

布蘭柯本季先發8場,拿到4勝、防禦率2.09都是太空人全隊最佳。布蘭柯今年賽季首次先發面對藍鳥,用105球飆出本季首場無安打比賽。

現年30歲的布蘭柯在2022年首次登上大聯盟,過去都以後援為主,太空人總管布朗(Dana Brown)決定今年讓布蘭柯主要擔任先發。

Ronel Blanco was ejected tonight after umpires found a foreign substance in his glove pic.twitter.com/IYZINszzE4