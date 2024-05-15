MLB》手套「抹油」？ 本季曾飆無安打的太空人投手遭趕出場

太空人投手布蘭柯被趕出場。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季表現亮眼的太空人投手布蘭柯（Ronel Blanco），今天在主場先發面對運動家，他在第4局被裁判上場關切手套，最後裁判認定有外部物質，讓布蘭柯被趕出場，預計將被禁賽10場比賽。

布蘭柯在第4局投球前，三壘審L.狄亞茲（Laz Diaz）檢查他的手套，並與其他裁判討論，並和太空人總教練艾斯帕達（Joe espada）溝通後，裁判決定把布蘭柯驅逐出場。布蘭柯留下投3局被敲4安、賞4次三振和丟1次保送的成績退場。

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布蘭柯的手套還被裁判沒收，一壘審Erich Bacchus把他的手套拿到場外放至某處後，再走回球場上繼續執法。太空人前5局打完以1比0領先。

布蘭柯本季先發8場，拿到4勝、防禦率2.09都是太空人全隊最佳。布蘭柯今年賽季首次先發面對藍鳥，用105球飆出本季首場無安打比賽。

現年30歲的布蘭柯在2022年首次登上大聯盟，過去都以後援為主，太空人總管布朗（Dana Brown）決定今年讓布蘭柯主要擔任先發。

Ronel Blanco was ejected tonight after umpires found a foreign substance in his glove pic.twitter.com/IYZINszzE4 — Jomboy Media （@JomboyMedia） May 15, 2024

太空人投手布蘭柯被趕出場。（美聯社）

太空人投手布蘭柯被趕出場。（法新社）

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