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MLB》索托改寫123年神紀錄！ 羅冬優質先發助洋基力退雙城

2024/05/15 10:33

索托。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天作客雙城主場，靠著羅冬（Carlos Rodon）6局僅失1分好投，加上沃爾普（Anthony Volpe）致勝安與史坦頓（Giancarlo Stanton）開轟助威，終場以5：1贏下比賽，索托（Juan Soto）還寫下超越傳奇名將曼托（Mickey Mantle）的紀錄。

羅冬雖然在首局首打席就挨了傑弗斯（Ryan Jeffers）陽春砲失分，不過洋基打線很快就做出回應，2局靠著串聯安打與卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）高飛犧牲打追平，沃爾普敲出超前比數的二壘安打取得2：1領先，3局史坦頓敲出本季第9轟，洋基取得3：1領先。

4局洋基攻勢再起，索托選到保送後賈吉（Aaron Judge）敲安上壘，維杜戈（Alex Verdugo）一棒掃出清壘的二壘安打，幫助洋基拉開到5：1領先。索托此局的保送更讓他超越名將曼托，在26歲前選到669次四壞保送，獨居史上第一名。

羅冬在挨轟後越投越穩，接下來只被打5支安打，全場6局投球送出6K，沒有投出保送，失掉1分責失分，接替的漢彌爾頓（Ian Hamilton）2局無失分，終結者霍姆斯（Clay Holmes）1局無失分幫助球隊收下勝利。

羅冬。（今日美國）

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