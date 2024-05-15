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NBA季後賽》紐約之王！布朗森轟44分率尼克擊潰溜馬聽牌 

2024/05/15 10:43

布朗森（左）豪取44分助尼克聽牌。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕系列賽各取2勝的尼克與溜馬今在麥迪遜廣場花園進行關鍵第5戰，布朗森（Jalen Brunson）再度一夫當關拿下44分，幫助尼克以121：91擊敗溜馬，在東部次輪取得聽牌優勢。

傷兵滿營的尼克回到主場一開賽就被溜馬打出16：9的攻勢，不過在一哥布朗森帶領下很快就展開反攻，甚至迫使對方教頭卡萊爾（Rick Carlisle）單節就喊出3次暫停，打完首節取得38：32領先。

第二節開局不久雙方打出火氣，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein） 與傑克森（Isaiah Jackson）發生衝突，柏克斯（Alec Burks）加入戰局把傑克森的臉撥開，三人隨後鬥吞下技術犯規。尼克雖然人手短缺但拚勁十足，快節奏的進攻讓溜馬疲於奔命，同時靠著進攻籃板製造不少第二波得分機會，上半場結束後拉開至69：54領先，布朗森次節攻下18分、前兩節拿下28分，哈特（Josh Hart）與麥克布萊德（Miles McBride）都是12分進帳；溜馬以西亞卡姆（Pascal Siakam）13分最佳。

不願就此投降的溜馬在易籃後靠中鋒M.透納（Myles Turner）化身射手、連飆3記三分彈，將分差縮小至個位數，只惜隊友沒能加入他的得分行列，接下來又被尼克拉出一波14：1的小高潮、把領先擴大至20分，此節倒數4分34秒時迪文森佐（Donte Divincenzo）上演灌籃秀，回防後與M.透納在卡位時發生衝突，兩人最後都吞下一次技術犯規。
兩隊數次打出火氣。（法新社）

尼克在衝突不斷的此戰帶著21分領先進入末節，溜馬雖然試圖展現反撲氣勢，不過總會被布朗森澆熄，他此役上場43分鐘攻下44分、7助攻，今年第五場單場超過40分，是2018年詹姆斯（LeBron James）後第一人。

尼克中鋒哈爾特斯坦雖只拿下7分，但抓下17籃板，包括12記進攻籃板、追平歐克利（Charles Oakley）1994年寫下的隊史季後賽紀錄。哈特貢獻18分、11籃板，麥克布萊德拿下17分、迪文森佐斬獲8分7籃板、替補上陣的柏克斯也有18分演出。

溜馬方面，西亞卡姆繳出全隊最佳22分，M.透納外線7投4中攻下16分，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）13分、5助攻，內姆哈德（Andrew Nembhard）挹注11分。

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