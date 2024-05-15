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MLB》35歲塞爾7局飆9K無失分、歐森開轟 勇士收近7戰第6勝

2024/05/15 11:49

勇士左投塞爾。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士左投塞爾（Chris Sale）今天交出7局9K的無失分好投，加上強打歐森（Matt Olson）敲三分砲、全場進帳4打點，幫助勇士以7比0完封小熊。勇士收下近7戰第6勝，目前以26勝13敗暫居國家聯盟東區第二。

歐森首局敲二壘安打為勇士先拿1分，接著第4局勇士打線大爆發，哈里斯（Michael Harris II）敲陽春彈，勇士再靠對手暴投再拿1分。歐蘇納（Marcell Ozuna）敲高飛犧牲打再拿分，接著歐森擊出三分砲，勇士單局灌進6分奠定勝基。

現年35歲的左投塞爾，今天主投7局92球，只被敲2支零星安打，賞9次三振，沒有失分，防禦率降至2.54，收下先發5連勝，目前以6勝並列國聯第二多。這也是塞爾連3場先發至少單場飆9次三振。

歐森是去年的國聯全壘打王與打點王，本季陷入低潮，今天賽前打擊率只有2成09。歐森此戰單場雙安4打點，包含一發三分砲、本季第5轟出爐。歐森說，自己的表現有點掙扎，「有時候你需要放鬆一下，相信自己在場上的表現。」

小熊全場僅敲3安，日籍好手鈴木誠也4打數沒有敲安，吞1次三振，賽後打擊率為2成73。

勇士強打歐森。（今日美國）

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