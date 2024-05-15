MLB》大谷翔平怪力敲第12轟外帶猛打賞！ 道奇痛宰巨人收2連勝

大谷翔平開轟猛打賞。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨人3連戰第2場，日籍二刀流巨星大谷翔平敲出本季第12轟外帶猛打賞，幫助道奇以10：2大勝巨人，收下2連勝。

大谷翔平首打席敲出飛球出局，第二打席就敲出本季第12轟，同時也是他在這座球場的第一發全壘打，生涯開轟地圖遍及25座球場，此轟擊球初速高達113.4英哩，飛行距離達446英呎，大谷的全壘打不僅助隊先馳得點，隨後道奇更打下4分大局。

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5局大谷翔平再次上場打擊，他在貝茲（Mookie Betts）敲安後，以109.4英哩的擊球初速敲出一支中左外野一壘安打，史密斯（Will Smith）在佛里曼（Freddie Freeman）被三振後敲安送回貝茲為道奇再進帳1分。

道奇先發史東（Gavin Stone）前5局無失分，6局被拉莫斯（Heliot Ramos）敲安失掉本場唯一失分，總計史東主投6局被打5支安打，送出2次三振、3次四壞保送，失掉1分，防禦率3.27。6局打完道奇5：1領先。

貝茲在7局率先敲出三壘安打，大谷翔平跟著他敲出一支左外野方向二壘安打，本季第16支二壘安打帶有1分打點，再度並列費城人三壘手波姆（Alec Bohm）成為大聯盟二壘安打王。

9局道奇連敲兩支二壘安打進帳第7分，大谷翔平第五打席敲二壘滾地球出局無緣完全打擊，佛里曼也補上本場首安，用二壘安打打下第8分。接著史密斯再敲出二壘安打、賀南德茲（Teoscar Hernandez）三壘安打，讓比數形成10：1領先。

巨人9下最後反撲，克里斯麥（Nabil Crismatt）登板連續遭薩博爾（Blake Sabol）二壘安打、馬托斯（Luis Matos）安打掉分，施密特（Casey Schmitt）接著敲安但代打上場的盧錫亞諾（Marco Luciano）敲出雙殺打，代打懷斯利（Brett Wisely）被三振，終場道奇就以10：2大勝巨人，系列賽前2戰都取勝。

大谷翔平今天5打數3安打，打回2分打點、跑回1分，打擊率3成61，攻擊指數高達1.107。

大谷翔平今天差一支三壘安打就能完成完全打擊。（法新社）

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