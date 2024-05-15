中職》本壘攻防紛爭！古久保等待說法中 聯盟給回應了！

台鋼雄鷹捕手張肇元在本壘前刺殺樂天桃猿跑者馬傑森。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿馬傑森昨天和台鋼雄鷹捕手張肇元在本壘前發生衝撞，馬傑森被判觸殺出局，樂天認為張肇元違規阻擋，提出挑戰判決但維持原判，讓總教練古久保健二賽後表示，裁判的解釋很有問題，要等裁判今天給說法。中職聯盟今天做出回應。

中職秘書長楊清瓏表示，過去因為本壘攻防議題紛爭不斷，2021年的總教練會議就已經針對本壘攻防進行討論與修正，大家都認為應該回到波西條款最重要的精神，那就是保護捕手避免「惡意」的衝撞。因此，當時就拍板所謂的在正常本壘攻防情況下，守備員未持球就必須讓出路線給跑壘員；守備員有持球，所有的tag行為都合法，且跑壘員惡意行為也有罰則。

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聯盟強調，總教練會議最後有一項旦書，「無法避免的碰撞之認定」，也就是棒球規則6.01（i）（2）：若依裁判員之判斷，捕手合法企圖處理傳球（例如，為因應傳球的方向、傳球的軌跡或彈跳，或因應由投手或趨前的內野手之傳球等。）不得不擋住跑壘員之跑壘路徑 ，而導致無可避免之碰撞時，則不視為違反本項規則。

聯盟表示，所謂「無法避免的碰撞之認定」是由現場裁判員與技術委員依照現場發生的情況做認定，昨（14）日的判決也是如此。

楊清瓏表示，這幾年施行下來，確實在本壘攻防的衝撞情況有明顯減少，也符合當初設置的立意，就是保護球員、減少受傷的可能性。不過楊清瓏也強調，5月20日會再次召開總教練會議，討論增加挑戰次數等議題，而對於這次本壘攻防的案例，也希望能提出來做討論，總教練是否對於「無法避免的碰撞之認定」要進行調整，聯盟都會參考大家意見，並尊重通過的決議。

樂天桃猿教頭古久保健二。（記者林正堃攝）

台鋼雄鷹捕手張肇元在本壘前刺殺樂天桃猿跑者馬傑森。（記者林正堃攝）

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