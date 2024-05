MLB》疑抹油的太空人右投遭趕出場 教頭坦言手套有「白色粉末」

太空人投手布蘭柯遭趕出場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人投手布蘭柯(Ronel Blanco)今天被裁判發現有外部物質,遭到驅逐出場,未來將被禁賽10場。太空人靠卡拉提尼(Victor Caratini)延長賽第10局的再見安打,最後以2比1擊敗運動家。太空人總教練艾斯帕達(Joe espada)賽後表示,他走上投手丘時,看到布蘭柯的手套上有「白色粉末」,坦言有點黏。

此戰第4局開始前,布蘭柯的手套被檢查發現有問題,三壘審L.狄亞茲(Laz Diaz)招集其他裁判一起討論,太空人總教練艾斯帕達(Joe espada)也上場關心,最後裁判決定把布蘭柯驅逐出場。布蘭柯今投3局被敲4安無失分、賞4次三振和丟1次保送的成績。

此戰的一壘審Erich Bacchus表示,他在第1局檢查布蘭柯的手套時沒有異狀,第4局時做第二次的檢查發現有異,「我感覺手套裡有東西,這是我們做這項工作以來,我在手套上摸過最黏的東西。」

太空人投手布蘭柯遭趕出場。(法新社)

「每個裁判都檢查手套,以確保我們看到相同的東西,他必須被趕出場,因為他的手套上有外部物質。」L.狄亞茲說明,「我們不確定那是什麼,只覺得它很黏,手指都被黏住了。」

布蘭柯本人則是否認有用非法物質,他透過翻譯表示,「可能是我塗在左手臂上的松香,也許是因為汗水流進水套,這可能就是他們發現的。」

艾斯帕達說,「當我抓住手套時,我覺得裡面有一些松香,你不被允許在非投球慣用手上使用松香粉,這正是我所看到的,由於濕氣和汗水,這有點黏,這就是我看到的情況。」

布蘭柯本季初登板就飆出無安打比賽,今年出賽8場拿到4勝、防禦率2.09,是太空人目前表現最好的先發投手,如今他將面臨10場禁賽,影響太空人先發戰力。。

Ronel Blanco was ejected tonight after umpires found a foreign substance in his glove pic.twitter.com/IYZINszzE4