晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》疑抹油的太空人右投遭趕出場 教頭坦言手套有「白色粉末」

2024/05/15 14:17

太空人投手布蘭柯遭趕出場。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人投手布蘭柯（Ronel Blanco）今天被裁判發現有外部物質，遭到驅逐出場，未來將被禁賽10場。太空人靠卡拉提尼（Victor Caratini）延長賽第10局的再見安打，最後以2比1擊敗運動家。太空人總教練艾斯帕達（Joe espada）賽後表示，他走上投手丘時，看到布蘭柯的手套上有「白色粉末」，坦言有點黏。

此戰第4局開始前，布蘭柯的手套被檢查發現有問題，三壘審L.狄亞茲（Laz Diaz）招集其他裁判一起討論，太空人總教練艾斯帕達（Joe espada）也上場關心，最後裁判決定把布蘭柯驅逐出場。布蘭柯今投3局被敲4安無失分、賞4次三振和丟1次保送的成績。

此戰的一壘審Erich Bacchus表示，他在第1局檢查布蘭柯的手套時沒有異狀，第4局時做第二次的檢查發現有異，「我感覺手套裡有東西，這是我們做這項工作以來，我在手套上摸過最黏的東西。」

太空人投手布蘭柯遭趕出場。（法新社）

「每個裁判都檢查手套，以確保我們看到相同的東西，他必須被趕出場，因為他的手套上有外部物質。」L.狄亞茲說明，「我們不確定那是什麼，只覺得它很黏，手指都被黏住了。」

布蘭柯本人則是否認有用非法物質，他透過翻譯表示，「可能是我塗在左手臂上的松香，也許是因為汗水流進水套，這可能就是他們發現的。」

艾斯帕達說，「當我抓住手套時，我覺得裡面有一些松香，你不被允許在非投球慣用手上使用松香粉，這正是我所看到的，由於濕氣和汗水，這有點黏，這就是我看到的情況。」

布蘭柯本季初登板就飆出無安打比賽，今年出賽8場拿到4勝、防禦率2.09，是太空人目前表現最好的先發投手，如今他將面臨10場禁賽，影響太空人先發戰力。。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。