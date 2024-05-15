MLB》疑抹油的太空人右投遭趕出場 教頭坦言手套有「白色粉末」

太空人投手布蘭柯遭趕出場。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人投手布蘭柯（Ronel Blanco）今天被裁判發現有外部物質，遭到驅逐出場，未來將被禁賽10場。太空人靠卡拉提尼（Victor Caratini）延長賽第10局的再見安打，最後以2比1擊敗運動家。太空人總教練艾斯帕達（Joe espada）賽後表示，他走上投手丘時，看到布蘭柯的手套上有「白色粉末」，坦言有點黏。

此戰第4局開始前，布蘭柯的手套被檢查發現有問題，三壘審L.狄亞茲（Laz Diaz）招集其他裁判一起討論，太空人總教練艾斯帕達（Joe espada）也上場關心，最後裁判決定把布蘭柯驅逐出場。布蘭柯今投3局被敲4安無失分、賞4次三振和丟1次保送的成績。

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此戰的一壘審Erich Bacchus表示，他在第1局檢查布蘭柯的手套時沒有異狀，第4局時做第二次的檢查發現有異，「我感覺手套裡有東西，這是我們做這項工作以來，我在手套上摸過最黏的東西。」

太空人投手布蘭柯遭趕出場。（法新社）

「每個裁判都檢查手套，以確保我們看到相同的東西，他必須被趕出場，因為他的手套上有外部物質。」L.狄亞茲說明，「我們不確定那是什麼，只覺得它很黏，手指都被黏住了。」

布蘭柯本人則是否認有用非法物質，他透過翻譯表示，「可能是我塗在左手臂上的松香，也許是因為汗水流進水套，這可能就是他們發現的。」

艾斯帕達說，「當我抓住手套時，我覺得裡面有一些松香，你不被允許在非投球慣用手上使用松香粉，這正是我所看到的，由於濕氣和汗水，這有點黏，這就是我看到的情況。」

布蘭柯本季初登板就飆出無安打比賽，今年出賽8場拿到4勝、防禦率2.09，是太空人目前表現最好的先發投手，如今他將面臨10場禁賽，影響太空人先發戰力。。

Ronel Blanco was ejected tonight after umpires found a foreign substance in his glove pic.twitter.com/IYZINszzE4 — Jomboy Media （@JomboyMedia） May 15, 2024

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