網球》法網外卡名單出爐！「最後一舞」的兩屆亞軍提姆未入列

奧地利名將提姆在生涯最後一年並未入列法網外卡名單。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024法國網球公開賽將在20日點燃戰火，法國網協今公布外卡名單，本季迎來「最後一舞」的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）未入列，讓外媒為他抱不平。

法國網協公布正賽籤表男女外卡各8人，女單方面由今年將退休的地主老將科內特（Alize Cornet）領銜，非法國選手只有澳洲好手湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic）以及美國維克里（Sachia Vickery）。

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男單外卡方面，一樣有6位法國選手，非地主球員是澳洲沃爾頓（Adam Walton）以及美國阿爾伯蘭（Nicolas Moreno de Alboran），曾在法網兩度闖進決賽的提姆未在名單中，讓知名網球記者摩加多（José Morgado）忍不住在推特發文為他抱不平，認為法國網協此舉令人費解。

30歲的提姆近年受到傷勢影響，排名下滑至世界117，這位2020年的美網冠軍得主，本月宣布將在今年球季結束後高掛球拍、告別13年生涯。

另外根據義大利媒體報導，因臀部傷勢退出馬德里大師賽的辛納（Jannik Sinner）被醫生建議為避免傷勢加劇、應該繼續休息，參加法網的機率不高，不過他去年只打進次輪、沒有保分壓力，只要尋求連霸的球王喬科維奇（Novak Djokovic）未打進決賽，就能登基世界第一。

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