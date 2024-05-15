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MLB》大谷怪力轟差點成巨人特產「Splash hit」 翔平也直呼可惜

2024/05/15 13:42

大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天擊出本季第12轟，交出單場3安猛打賞進帳2打點，幫助道奇隊在客場甲骨文球場（Oracle Park））以10比2擊敗巨人。大谷翔平受訪表示，目前的腰部狀態尚未恢復到百分之百，但已經沒有問題了。

大谷翔平在第4局面對巨人投手溫恩（Keaton Winn），他逮中一顆88.7英里的偏高滑球，揮出右外野陽春砲，本季第12轟出爐。大谷這一轟的擊球初速為113.4英里（約182.5公里），飛行距離為446英尺（約135.9公尺），差一點就可以飛進麥考維灣（McCovey Cove）形成知名的「噴濺全壘打（Splash hit）」。

大谷翔平目前以打擊率3成61、61安獨居大聯盟最多，並以12轟並列國家聯盟全壘打王。

「這球打出去的瞬間，有想過是不是會飛去海灣，但沒有飛過去，有點可惜。」大谷翔平受訪表示，「如果還有機會的話，我會努力的。」大谷翔平也讚賞這座球場很漂亮，是他很喜歡的球場之一。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也稱讚大谷的大號全壘打，能在這座球場打球轟到那個地方的選手並不多。

大谷翔平。（美聯社）

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