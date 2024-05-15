NBA季後賽》年度MVP太狠了！約基奇轟40分 金塊宰灰狼聽牌

金塊球星約基奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕金塊今在西部準決賽G5回到自家主場，靠著年度MVP約基奇猛砍40分，最終以112：97輕取灰狼，系列賽取得3：2聽牌。

灰狼和金塊系列賽戰成2：2平手，今天兩隊移師丹佛，灰狼資深控衛康利（Mike Conley）因右阿基里斯腱痠痛缺席，衝擊球隊戰力。

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上半場兩隊一路拉鋸，但金塊表現占上風，半場團隊命中率51.2%，雖然外線失靈，靠著約基奇（Nikola Jokic）強攻禁區、半場包辦19分帶領下，兩節打完取得50：44領先。

新狼王愛德華茲（Anthony Edwards）上半場受限制，8投僅1中，拿下5分，也讓球隊打得相對艱辛，湯斯（Karl-Anthony Towns）和亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）都拿下11分全隊最高。

湯斯在第3節開局打得相當有競爭力，率隊拉出11：3攻勢超前，但金塊迅速還以顏色，A.戈登（Aaron Gordon）扣籃帶動球隊氣勢，加上卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、穆雷（Jamal Murray）接力得分，金塊要回領先。

拿下年度MVP的約基奇持續在禁區展現破壞力，單節獨攬16分，金塊在3節打完握有14分領先；決勝節金塊維持進攻節奏，約基奇有裡有外表現令灰狼不知從何守起，讓他予取予求，率隊拿下關鍵勝利。

金塊約基奇繳出全場最高40分、13助攻、7籃板，A.戈登進帳18分、10籃板；灰狼湯斯進帳23分、6籃板全隊最高，愛德華茲18分、9助攻。

金塊球星約基奇。（今日美國）

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