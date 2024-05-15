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T1》沒有意外！率雲豹闖冠軍戰 「表弟」卡森斯奪年度人氣球星

2024/05/15 13:12

卡森斯榮登年度人氣球星。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤永豐雲豹本季力邀NBA級球星卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟，場上身手不凡的魅力與私下的真性情，讓卡森斯以1597票之差擠下第二季人氣王阿巴西，登上本季三井不動產集團年度人氣球星寶座。

卡森斯自2010至2022年間，在NBA度過11個賽季，先後效力於國王、鵜鶘、勇士、火箭、快艇、公鹿和金塊，4度入選明星賽、兩度榮獲年度最佳第二隊殊榮，更曾被譽為最佳中鋒代表人物之一，名氣響亮，因此在雲豹球團公開卡森斯將加盟的消息時，刮起一陣「表弟旋風」。

卡森斯於1月19日正式加盟台啤永豐雲豹，並在1月出賽4場賽事中，場均貢獻22分、12籃板、5.5助攻、2抄截的全方位數據，以頂級外援身手助雲豹該月衝上例行賽戰績榜首，獲得媒體與球迷的支持，選為一月最佳外援！在台期間，卡森斯除了是雲豹前進季後賽的重要助力，親民不矯揉造作的形象亦深受眾多球迷喜愛。

本屆年度人氣球星沿用上季規則，全數以球迷票選為主，投票期間4月29日至5月5日七天內，前五名以卡森斯6421票為最高票，另有特攻阿巴西4824、戰神林秉聖4260票、海神胡瓏貿3162票與雲豹高錦瑋3132票。

本季年度人氣球星由三井不動產集團贊助，凡出示於4月4日至6月7日內舉辦的T1聯盟任一球隊球賽票根及Mitsui Shopping Park會員APP畫面，即可至MITSUI OUTLET PARK 林口、台中港、台南、Mitsui Shopping Park LaLaport 台中之各服務台兌換超值優惠券乙份，每份憑證至各設施限兌換乙次/份。

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