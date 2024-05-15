NBA季後賽》視DPOY於無物！約基奇40分13助攻0失誤寫史上最狂紀錄

約基奇今天在賽前領取自己的MVP獎盃，然後在比賽開始後主宰整個戰場。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕4年3度拿下MVP的金塊隊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今天完全展現他的宰制力，單場狂飆40分還送出13次助攻，更驚人的是負責組織球隊大部分攻勢的他竟沒有發生任何一次失誤，締造傳奇紀錄。

根據紀錄指出，約基奇成為自2018年當時效力火箭隊的「控球之神」保羅（Chris Paul）對陣爵士隊後，第二位能夠在季後賽繳出40分10助攻以上且0失誤的球員，史上就僅有這2人能夠在季後賽上演如此神技。

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而根據《Basketball Reference》提到，約基奇是唯一一位能夠達成40分13助攻且0失誤的球員，保羅在2018年5月8日時是繳出41分10助攻0失誤的表現。此外，自1982-93賽季以來，僅有4人能達成30分、10助攻以上且0失誤的表現，約基奇成為第5人。

值得一提的是，本季第三度拿下年度最佳防守球員的戈貝爾（Rudy Gobert）今天拿約基奇一點辦法也沒有，約基奇在戈貝爾擔任主要防守者的情況下，命中率是驚人的9投8中，可說是予取予求。

本場比賽約基奇上場41分6秒，整場22投15中，命中率高達68.2%，三分3投2中，命中率66.7%，罰球則是9投8中，拿下40分、13助攻、7籃板、0失誤，還有2次抄截與1次火鍋。

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