MLB》來道奇讓大谷翔平變得更好！ 主帥：不是要貶低天使，但

大谷翔平繳出生涯至今最好的開季打擊表現。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本二刀流球星大谷翔平在今天敲出本季第12轟，並繳出3安猛打賞的精采表現，目前暫居聯盟多項打擊排行榜的龍頭，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後更有信心地認為，是道奇隊讓他的水準變得更高。

大谷翔平在今天比賽結束後，敲出12發全壘打並列國聯第一、聯盟第二，二壘安打數16支並列聯盟第一、安打數61支、打擊率3成61、長打率6成80、攻擊指數1.107全都獨居聯盟第一，可以說他就是今年全聯盟最強的打者。

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羅伯茲看見大谷翔平的表現有感而發：「我認為他長久以來一直都渴望並想要為贏家打球，不是要貶低天使，但我認為我們做到了，他也看到了，而我認為這也提高他比賽的水準，讓他在每個打席、每一天都保持專注，然後你們就能看到他能做些什麼。」

本賽季很多人都在猜測，不用投球，只專注於打擊的大谷翔平能有多厲害，現在大谷翔平用生涯最佳的開季來回應：「很難說這是不是我六、七年來最佳的狀況，但我確實感覺很好。」、「在一條有著很多好打者的打線，繳出很多高品質的打席，我認為是有效的。」羅伯茲認為，就他的看法來說，總體而言大谷翔平正成為一個更好的打者。

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