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TOTO盃全國少棒錦標賽新北奪冠 取得小馬少棒亞太區參賽權

2024/05/15 14:27

113年TOTO盃全國少棒賽新北奪冠，獲得小馬少棒亞太區參賽權，市長侯友宜給予肯定。（體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「113年TOTO盃全國少棒錦標賽」新北市代表隊奪冠，取得「2024年美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）亞太區少棒錦標賽」代表台灣的參賽權，今天市政會議市長侯友宜肯定選手的優秀表現，期許持續努力、勇奪佳績，力拚前進世界賽的門票。

侯友宜表示，今年TOTO盃全國少棒錦標賽，新北代表隊由成功國小組訓，召集大豐、土城、汐止及興穀等5校優秀選手組成，拿下本屆冠軍並取得小馬少棒亞太區代表台灣的參賽權，小選手奮戰到最後一刻，逆轉拿下勝利，展現運動家精神。

體育局長洪玉玲表示，「113年TOTO盃全國少棒錦標賽」共16個縣市參賽，5月2日至10日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，歷經9天比賽，冠軍賽由新北市對戰台中市。

開賽後1局下新北市隊靠著內野安打先馳得點，拿下第1分，台中市隊在3局上及5局上共得4分，拉開比數，兩隊一路激戰至7局下，新北靠著3支安打追平比分，終場由成功國小選手施易劭擊出再見安打，新北市以5比4奪冠，將代表台灣出戰6月3日至7日在菲律賓舉辦的2024年美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）亞太區少棒錦標賽。

奪得大會教練獎的總教練徐家安表示，孩子們知道自己身材條件的劣勢，賽前3週開始集訓，態度認真、努力不懈，賽場上全力奮戰、鬥志高昂，在冠軍戰堅持到最後一球，終於迎來精彩的逆轉勝，他給選手們的表現打100分。

囊括打點獎與MVP獎的成功國小李晉瑋是新北市隊長，他說：「教練要我上場後援、止住失分，我就盡力扮演好自己的角色，雖然7局上結束落後1分，但我相信我們是有機會贏的，最後辦到了！」

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