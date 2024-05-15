三太子盃》台灣一哥許育修2連勝！再度復仇射日挺進8強

許育修。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕許育修無愧為「2024華國三太子國際男子網球挑戰賽」地主單打的最後希望，6：1、6：4擊敗日本對手野口莉央，「台灣一哥」連闖兩關，順利安抵8強。

許育修昨於台北市網球中心旗開得勝，直落2扳倒難纏的日本第4種子內山靖崇，賽史個人單打會內首勝到手，也是本屆惟一挺進次輪的台將。隔天中午「寶島一哥」中央球場再出擊，對決另位東洋好手野口莉央，台日雙雄2023年11月曾在神戶挑戰賽交鋒，當時直落2吞敗的許育修，如今回到主場甜蜜復仇，把握機會向老冤家討回顏面。

請繼續往下閱讀...

許育修開賽氣勢如虹，連下8球開局，順勢雙破壓制野口莉央，4：0有了好的開始。儘管盤中遭遇對手反撲，台將互破之後保發滅火，拉開差距首盤到手。次盤許育修乘勝追擊，又取得2：0，儘管被難纏的野口莉央回破追上，關鍵第5局他再度突破還以顏色，並力保領先不失，總計耗費79分鐘，連下兩盤出線。

單、雙打全方位的許育修，還與國立體大學弟黃琮豪再度合拍，去年成都世界大學運動會男雙、男團勇奪金牌的最佳拍檔，華國三太子盃期許締造佳績，兩人今晚壓軸場次上陣，首輪對決澳洲人馬迪蘭尼（Jake Delaney）／普塞爾（Max Purcell），許修育信心滿滿鎖定單日2連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法