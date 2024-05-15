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MLB》大谷怪力轟差點創日籍選手首見紀錄 教頭直呼是邦茲的領域

2024/05/15 15:30

大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天擊出本季第12轟，交出單場3安猛打賞進帳2打點，幫助道奇隊在客場甲骨文球場（Oracle Park）以10比2擊敗巨人。對於大谷這發大號全壘打，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，那是大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）的領域

此戰第4局，大谷翔平從巨人投手溫恩（Keaton Winn）手中，擊出右外野陽春砲，本季第12轟出爐。大谷這一轟的擊球初速為113.4英里（約182.5公里），飛行距離為446英尺（約135.9公尺），差一點就可以飛進麥考維灣（McCovey Cove）形成知名的「噴濺全壘打（Splash hit）」，旅美日本選手歷史中還未有人能達成這項成就。

對於大谷的怪力轟，羅伯茲表示，「很少看到有人能把球轟到球場那處，幸運的是我曾在這裡和邦茲同隊打過球。這非常令人印象深刻。」

羅伯茲曾經在2007年賽季巨人隊時期與邦茲當過隊友，當時已經42歲的邦茲單季敲28支全壘打，有16轟是在舊名為「AT&T球場」（現為甲骨文球場）開轟。

「是的，那是邦茲的領域。」羅伯茲談到大谷的大號全壘打時說，「能做到這點的人並不多。」

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