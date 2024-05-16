NBA季後賽第2輪G5塞爾提克拚出線 今日賽事預告與轉播

已拿下3勝聽牌的塞爾提克，今日力拚出線晉級分區決賽。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日美國職棒大聯盟有1場賽事轉播，為道奇與巨人本次系列賽的最後1場比賽，前面兩戰都吞下敗仗的主隊巨人將派出王牌投手韋伯（Logan Webb）掛帥先發，力拚球隊免於被橫掃，而道奇則未公布先發投手，這對世仇組合究竟會是哪一隊拿下勝利呢？兩隊與大聯盟的球迷們一定要鎖定轉播！

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NBA季後賽第2輪G5持續開打中，東部第1種子塞爾提克已在系列賽拿下3勝，今日若打贏騎士將可晉級分區決賽；西部部分，系列賽戰成平手的雷霆與獨行俠，則要在今天力拚聽牌，兩邊的對戰將會是哪一隊能夠奪下勝利呢？NBA的球迷們務必收看！

超級500系列泰國羽球公開賽將進行16強賽事轉播，羽球迷們也一定要鎖定，一起為台灣好手們加油！

MLB

09:30 道奇@巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台、DAZN1

NBA

07:00 騎士@塞爾提克 緯來體育

09:30 獨行俠@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

羽球

10:00 BWF 泰國公開賽 16強（上）

14:00 BWF 泰國公開賽 16強（下）

轉播單位：愛爾達體育3台

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