中職》張肇元賽前關心馬傑森 樂天球員盼他沒被噓聲影響

張肇元賽前關心馬傑森。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕台鋼雄鷹鐵捕張肇元昨天跟馬傑森本壘攻防戰衝撞，再度引發「波西條款」的話題，聯盟將在20日總教練會議討論。張肇元今天賽前特別到樂天桃猿休息室找馬傑森，關心他的狀況並致歉，「我也不希望他因為這樣受傷，對他滿不好意思的。」

樂天、台鋼之戰第6局，馬傑森靠著梁家榮的安打，從二壘搶攻本壘，撞上站在壘線上接回傳球的張肇元，馬傑森當場倒地不起，張肇元則是紋風不動。樂天認為張肇元違規阻擋，提出挑戰判決但維持原判，中職今以「無法避免的碰撞之認定」重申判決的認定。

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張肇元指出，球打出去後，他有看到三壘指導教練有給馬傑森回本壘的指示，後來就專注在球上，外野手傳偏後，他也不知道站的位置在哪裡，先往球的方向去，「我站的那個位置是比較好接的，因為彈跳位置就在那邊，如果往前接會不好處理，有漏球的風險。」

張肇元第一時間並未上前關心倒地的馬傑森，遭現場樂天球迷噓聲伺候。張肇元坦言，第一次遇到這種衝撞，有點不知所措，又聽到球迷有很多喊聲，因為不想聽到這些聲音，才會想趕快回休息室，「我後來回來也一直想，當下應該要去關心一下的，對他很不好意思。」

馬傑森今天列入先發九棒二壘手，他昨天也直言，看到張肇元打擊時被球迷猛噓，還是希望球迷保持平常心，球員場上都是做自己該做的事，絕對不會刻意想要傷害對方。今天賽前甚至有樂天球員主動關心張肇元，希望他不要被球迷的噓聲影響，皆是衝突之外的暖心插曲。

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