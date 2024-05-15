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三太子盃》台灣男雙一哥何承叡開胡 決勝搶十回神連攻9分滅火

2024/05/15 18:01

2024華國三太子國際男子網球挑戰賽，台灣選手何承叡。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「2024華國三太子國際男子網球挑戰賽」雙打首輪，第3種子何承叡／南韓南智星歷經搶十激戰，一口氣接連狂攻9分，終以7：5、2：6、10：2力退英國人馬帕里斯（Joshua Paris）／費里（Arthur Fery） ，「台韓聯軍」開胡晉級雙打8強，這也是何承叡賽史雙打首勝。

本週ATP世界男雙排名145的何承叡，正是台灣男雙一哥，24歲左手持拍的他，上月中旬才與南智星贏得釜山挑戰賽冠軍。左右開弓的「台韓聯軍」，今日開賽發球穩定，關鍵時刻把握度也高，6：5逮住破發點先馳得盤；只是兩人次盤失誤偏高，士氣下滑陷入亂流，讓英國組合扳回一城。戰線被拖進決勝搶十，「台韓聯軍」重振旗鼓，上厠所調整情緒後，聯手發動一波9：0猛攻，撲滅對手反撲氣燄。

「以前靠外卡參與三太子盃，現在變成種子，其實開賽反而有點緊張。」24歲的何承叡透露，臨場不斷提醒自己要保持信心，享受在家出賽的感覺，加上截擊移位出色的南智星，與他在底線互補搭配，搶十保持高昂鬥志，總算拿下勝利，「5週前在南韓，看著搭檔被自家球迷包圍，感覺非常羨慕；如今換我當主角，希望能夠贏下去，吸引更多粉絲到場加油。」

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