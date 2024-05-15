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MLB》大聯盟打擊新數據 大都會明星游擊與重砲手提出看法

2024/05/15 21:04

林多。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟數據網站《Baseball Savant》近日新增了揮棒速度、揮棒軌跡等指標數據，透過數字就可直觀的看出球員的表現，效力大都會的明星游擊手林多（Francisco Lindor）與「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）在接受《SNY》的採訪時，也針對此事提出看法。

以大都會隊內來看，林多平均的揮棒速度來到第5名，僅次於阿隆索、馬提（Starling Marte）、貝堤（Brett Baty）與尼莫（Brandon Nimmo），他表示，自己在社群媒體Instagram有看過，他未曾特別注意過它，所以他不知道如何去解讀這個數據，「我現在所確定的，這是一個新數據，每個專業的打者都會對這有興趣。」

不過當記者詢問阿隆索，在知道自己的揮棒速度後，對於身為一名打者來說是否有用處，阿隆索卻表示，絕對不會，最重要的其實是掌握甜蜜點的準確度，「老實說，揮棒速度對於那些正在調整機制的球員們非常不錯，我也覺得這非常重要。但歸根究底，我想甜蜜點的準確度，是從開始續力、抓準時機並在擊球區確實擊到球來獲得，這也是最重要的一部份。」

阿隆索也補充道：「如果球員傾向將球帶得更進來，那在揮棒速度上的訓練可能會有幫助，但同樣的，如果你的揮棒速度非常快，你可能會太快進到擊球區又太快離開，這就是為什麼找到擊球時機並保持下去是一門藝術。」

阿隆索。（資料照，美聯社）

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