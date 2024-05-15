晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

三太子盃》盛讚台灣是很棒的國家 澳洲新星沃爾頓期待法網初登場

2024/05/15 18:56

沃爾頓。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／台北報導〕澳洲第3種子沃爾頓（Adam Walton）今在2024華國三太子國際男子網球挑戰賽次輪以6：0、6：3橫掃南韓好手南智星，收下男單8強門票，結束本週在台灣的賽事後，下一站他將前往巴黎，迎來紅土大滿貫初登場。

繼首輪以直落二力退日本清水悠太後，沃爾頓今在16強首盤三度破發狠賞對手「貝果」，僅花21分鐘取得聽牌優勢；次盤開賽雙方拉鋸互保，沃爾頓在第6局靠南智星雙誤再度突破，耗費67分鐘搭上8強列車。沃爾頓受訪指出，除了更加適應場館與用球之外，今日天氣放晴、濕度較低，更快的球速也較有利發揮。

除在三太子盃連過兩關外，沃爾頓有另外一件好消息，就是名列今天稍早公布的法網會內賽外卡名單，他被問及此時露出滿足的笑容，表示覺得幸運又感激，結束此週在台灣的賽事後，就會飛往巴黎備戰。

沃爾頓年初的澳網也獲得外卡資格，不過首輪即以直落三不敵義大利阿納爾迪（Matteo Arnaldi），他坦言首次在大滿貫亮相難免緊張、導致表現不如預期，「我那天超級早起、很快就開始熱身，現在回頭看覺得自己想太多，應該當成一般的比賽來看就好。」有了在墨爾本的經驗，他期許自己在紅土大滿貫亮相能有更好的成績。

25歲的沃爾頓2年前正式踏入職業網壇、起步不算早，他透露，17歲曾面臨人生十字路口，當時無論實力與經濟上都不足以轉職業，一度考慮放棄網球在布里斯本就讀大學，直到最後一刻選擇赴美進入田納西大學，當起學生運動員。

沃爾頓認為，大學的經驗帶給自己很大的幫助，雖然大一遇到撞牆期，但隨著逐漸融入團隊文化後開始找到節奏，2021年他與隊友哈波（Pat Harper）合拍勇奪NCAA雙打冠軍，隔年在全美大學男子單打排名高居第2、僅次目前世界排名14的美國名將薛爾頓（Ben Shelton），也讓他下定決心挑戰職業賽場。

沃爾頓去年此時的排名300多名左右，目前世界排名111是生涯最佳紀錄，他指出，休賽季進行密集訓練，除了球技，在體能上也下足功夫，雖然年初的硬地賽季發揮差強人意，不過已經漸入佳境。對於今年的目標，他說自己並不拘泥於數字，「我不想設下任何限制，希望一直展現出最好的自己，看看可以達到什麼樣的境界，重要的是在生涯結束的那刻不留任何遺憾。」

撇除幾次轉機，這是沃爾頓首度造訪台灣，他以「很棒的國家」形容寶島，表示這幾天遇到的人都很親切，對於餐廳、飯店、到比賽場館皆相當滿意，「雖然一開始幾天下雨有點可惜，希望接下來都可以是好天氣，我也能一直晉級、待到最後一刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。