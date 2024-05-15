三太子盃》盛讚台灣是很棒的國家 澳洲新星沃爾頓期待法網初登場

沃爾頓。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／台北報導〕澳洲第3種子沃爾頓（Adam Walton）今在2024華國三太子國際男子網球挑戰賽次輪以6：0、6：3橫掃南韓好手南智星，收下男單8強門票，結束本週在台灣的賽事後，下一站他將前往巴黎，迎來紅土大滿貫初登場。

繼首輪以直落二力退日本清水悠太後，沃爾頓今在16強首盤三度破發狠賞對手「貝果」，僅花21分鐘取得聽牌優勢；次盤開賽雙方拉鋸互保，沃爾頓在第6局靠南智星雙誤再度突破，耗費67分鐘搭上8強列車。沃爾頓受訪指出，除了更加適應場館與用球之外，今日天氣放晴、濕度較低，更快的球速也較有利發揮。

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除在三太子盃連過兩關外，沃爾頓有另外一件好消息，就是名列今天稍早公布的法網會內賽外卡名單，他被問及此時露出滿足的笑容，表示覺得幸運又感激，結束此週在台灣的賽事後，就會飛往巴黎備戰。

沃爾頓年初的澳網也獲得外卡資格，不過首輪即以直落三不敵義大利阿納爾迪（Matteo Arnaldi），他坦言首次在大滿貫亮相難免緊張、導致表現不如預期，「我那天超級早起、很快就開始熱身，現在回頭看覺得自己想太多，應該當成一般的比賽來看就好。」有了在墨爾本的經驗，他期許自己在紅土大滿貫亮相能有更好的成績。

25歲的沃爾頓2年前正式踏入職業網壇、起步不算早，他透露，17歲曾面臨人生十字路口，當時無論實力與經濟上都不足以轉職業，一度考慮放棄網球在布里斯本就讀大學，直到最後一刻選擇赴美進入田納西大學，當起學生運動員。

沃爾頓認為，大學的經驗帶給自己很大的幫助，雖然大一遇到撞牆期，但隨著逐漸融入團隊文化後開始找到節奏，2021年他與隊友哈波（Pat Harper）合拍勇奪NCAA雙打冠軍，隔年在全美大學男子單打排名高居第2、僅次目前世界排名14的美國名將薛爾頓（Ben Shelton），也讓他下定決心挑戰職業賽場。

沃爾頓去年此時的排名300多名左右，目前世界排名111是生涯最佳紀錄，他指出，休賽季進行密集訓練，除了球技，在體能上也下足功夫，雖然年初的硬地賽季發揮差強人意，不過已經漸入佳境。對於今年的目標，他說自己並不拘泥於數字，「我不想設下任何限制，希望一直展現出最好的自己，看看可以達到什麼樣的境界，重要的是在生涯結束的那刻不留任何遺憾。」

撇除幾次轉機，這是沃爾頓首度造訪台灣，他以「很棒的國家」形容寶島，表示這幾天遇到的人都很親切，對於餐廳、飯店、到比賽場館皆相當滿意，「雖然一開始幾天下雨有點可惜，希望接下來都可以是好天氣，我也能一直晉級、待到最後一刻。」

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