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日職》村上宗隆締最年輕200轟 松本健吾初登板完封創史上首見紀錄

2024/05/15 20:50

松本健吾生涯先發初登板就投出完投完封勝。（取自養樂多官方推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕養樂多今天在主場迎戰廣島，當家重砲村上宗隆敲出生涯第200轟，25歲小將松本健吾生涯先發初登板就技驚四座，完投9局飆出10K無失分，養樂多終場就以2：0贏球，松本首秀就摘下完封勝，同時也創下日職史上首見紀錄。

養樂多2局下靠著武岡龍世在一三壘有人的適時安打先馳得點，村上宗隆則在第8局轟出右外野陽春砲，本季第9轟出爐，目前暫居央聯全壘打王。村上也達生涯第200轟的里程碑，以24歲又3個月之姿超越1992年清原和博的24歲10個月，成為日職史上最年輕達成這項壯舉的球員。村上花了730場達成200轟，創下史上第4快的紀錄。

村上宗隆敲出生涯第200轟。（取自養樂多官方推特）

25歲的松本健吾在2023年選秀會以第2指名加盟養樂多，今天迎來日職一軍生涯先發初登板，前3局雖然都有被敲出安打，但力保不失分，松本度過前3局後大殺四方，連續解決20名打者，全場更投出10次三振，最終更成功拿下完投完封勝，生涯首勝意義非凡。

松本健吾完投9局用118球，僅被敲出3支安打無失分，另有10次三振，沒有投出任何保送和觸身球。松本成為隊史自2013年小川泰弘之後，第一位生涯首戰就奪勝的養樂多球員，新人初登板完投完封則是自2008年軟銀大場翔太後的第一人，也是隊史睽違72年之後第3位達成這項紀錄的球員。

松本健伍生涯初登板就投出完投完封，還至少飆出10次三振且0保送，創下日職史上新人首見紀錄。

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