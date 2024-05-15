中職》史上第1人 洪一中勇奪生涯第1000勝

洪總千勝球（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕登錄名以總教練洪一中出生地命名的台鋼雄鷹隊洋左哈瑪星，今天對樂天桃猿先發7局0失分，助隊以5：0擊敗樂天桃猿，同時也幫洪總奪下歷史性的執教生涯第1000勝，成為台灣史上第1人。

台鋼簽約左投Nick Margevicius時，徵詢選手同意登錄中文名取為「哈瑪星」，這是洪一中出生的地方，他今在洪總聽牌千勝時挺身而出，連續2場先發繳出7局無失分，不僅為洪總達成執教生涯千勝，自己也奪下別具意義的生涯首勝。

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昨天過63歲生日的洪一中，擔任總教練今年邁入第18個球季，前15年執掌今日對手樂天桃猿的前身La new熊、Lamigo桃猿，不僅率隊拿下7座總冠軍，期間拿下884勝是中職教頭執掌單一球隊最多，生涯在桃園累計332勝也是他在各球場最多，且他執教第300、500、700和800勝都在桃園達成，如今再添加第1000勝，堪稱「幸運之地」。

台鋼在2、3局分別靠王博玄適時長打和王柏融高飛犧牲打敲進分數。小將們也展現存在感，2022年選秀第4輪新秀林家鋐在6局擊出生涯首安，更是2出局的適時安打，敲進首分打點；該年選秀狀元郎曾子祐更在7局擊出生涯首轟，重擊樂天牛棚。

樂天本土強投黃子鵬今天先發6局，被敲7支安打，失掉3分，苦吞本季第5敗，獨居聯盟敗投王。樂天中斷2連勝，勝率再度跌破5成，借金（敗場減勝場）1場。

洪總達成千勝，賽後將舉辦簡單儀式，包括送上執教千勝紀念牌、由董事長王炯棻代表台鋼集團獻花，洪總也會帶領全隊前往外野向台鋼球迷致意。領隊劉東洋在13日曾說，等17日回主場澄清湖後，會在系列賽再舉行相關活動。

洪一中。（記者林正堃攝）

哈瑪星。（記者林正堃攝）

哈瑪星。（記者林正堃攝）

曾子祐。（記者林正堃攝）

王柏融。（記者林正堃攝）

黃子鵬。（記者林正堃攝）

台鋼雄鷹總教練洪一中今在樂天桃園球場拿下執教生涯第1000勝。（記者林正堃攝）

台鋼雄鷹總教練洪一中今在樂天桃園球場拿下執教生涯第1000勝。（記者林正堃攝）

台鋼雄鷹總教練洪一中今在樂天桃園球場拿下執教生涯第1000勝。（記者林正堃攝）

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