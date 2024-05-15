高球》後9洞拉尾盤 周怡岑大聯大公開賽暫居第2為台將最佳

周怡岑。（資料照，大聯大公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1200萬元台幣的大聯大女子高爾夫公開賽今在揚昇高爾夫俱樂部點燃戰火，台灣女將周怡岑繳出68桿，暫居第2，為台將最佳，僅以1桿之差落後領先的泰國好手帕查拉朱達。

本屆大聯大公開賽不少旅外女將參戰，包含侯羽薔、蔡佩穎、安禾佑等人，共107名好手角逐240萬元冠軍獎金。

請繼續往下閱讀...

周怡岑今天從第10洞出發，前9洞打完僅進帳1博蒂，轉場後漸入佳境，再抓下4鳥，僅在最後1洞吞下柏忌。

周怡岑表示，今天只失誤1洞未能開球上球道，共有13洞標準桿上果嶺，推桿數也壓縮到28桿，唯一比較麻煩的就是今天出發後連續幾洞只能不斷救Par，可能是手感還沒熱開，但大多是1.5碼左右的推桿距離，也都能推進，所以開始建立起信心，所以後半段就開始比較積極的進攻。」

周怡岑笑稱，自己出發時梯台開球甚至手都有點抖，觸球點根本不穩也打不紮實，後面發現自己的球能乖乖落在旗竿位置旁，這才開始覺得放心，除收尾第9洞的三推不理想外，對於自己後9洞的表現還算感到滿意。

領先的泰國女將帕查拉朱達今天抓下6鳥、吞1柏忌，以67桿繳卡，暫居第1。她表示，這回合如她所願打出很不錯的結果，第2回合會繼續保持同樣愉快的情緒，努力維持領先優勢。

其他台將方面，第一輪一整天沒出現過任何柏忌紀錄的黃靖，稍微受制於開球成功率與部分球洞未能順利推進鳥推，目前以69桿，與曾楨、泰國選手帕金、日本選手吉桑晴美暫時並列第3名。

總計今天選手們共創造出244隻小鳥和2隻老鷹，在大聯大控股提出的「一鳥一樹」計畫下，便意味著第一輪將為台灣土地創造出264棵樹苗，朝減碳永續的貢獻再進一步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法