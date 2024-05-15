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中職》「總教練不能害怕戰績不好」 洪一中千勝完整一問一答

2024/05/15 22:50

台鋼雄鷹總教練洪一中今在樂天桃園球場拿下執教生涯第1000勝。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中今天奪下執教生涯第1000勝，桃園球場6084名球迷不分主客場，起身朝向這位歷史最多勝教頭吶喊，「洪一中！洪一中！洪一中！」洪總賽後坦言，「看到大家這麼熱情，心裡有些澎湃。」本報整理賽後完整媒體問答，讓球迷回顧洪總歷史的一夜。

Ｑ：千勝到手的感覺？

洪總：謝謝球員啦，今天表現很好，我也不知道要說什麼，反正就是一個里程碑。

Ｑ：在中職拿千勝的難度？

洪總：真的很難，我一直覺得我是滿幸運的人，我當總教練，每個老闆對我的栽培跟支持，才能一步一步走到現在。這1000勝真的不容易，過程波折很多，但還是走到這步。謝謝球員這麼努力，當然對面樂天那些球員，也是在我的底下貢獻很多勝場數，也謝謝他們。

（洪總跟外野球迷致意後回休息室再受訪）

Ｑ：跟全場球迷講完話，目前的心情。

洪總：當然，我原本不是很在乎（千勝），但在這個時刻看到大家這麼熱情，心裡有些澎湃。

Ｑ：在熟悉的桃園拿1000勝，也獲得猿迷熱烈的歡呼。

洪總：很熟悉的感覺，我們以前在這座球場拿總冠軍，很多球迷在吶喊，也謝謝他們。我在這邊有10多年的時光，我想今天來看球的，有很多都是我在這裡當總教練參與過的球迷。

Ｑ：特別到三壘休息室前跟林泓育等樂天球員致意。

洪總：當然很不好意思，我們是贏球，還要過去那邊，但我是去謝謝他們，以前他們就是非常拚命，拿下很多戰功，也過去跟他們致意一下。

Ｑ：拿第1勝有想到能拿到千勝嗎？

洪總：完全沒想到，我常常說，我是非常幸運的人，過去我當選手也好，當教練也好，碰到上面的老闆都很忍受我的個性，栽培我，這一路走來才能走到1000勝，不容易啦！真的。

Ｑ：未來還有會有人拿到千勝嗎？

洪總：應該會吧，我希望會啦，台灣職業球隊換總教練換很快，我希望球團多給總教練時間，才有可能創造紀錄。

Ｑ：給後輩總教練的建議。

洪總：我也不知道該講什麼，其實每個總教練都會擔心、害怕，因為戰績不好就很容易被撤換，但總教練會怕這個，你做很多東西都沒有辦法做很正確的判斷跟決定。因為你會怕失敗，牽絆著你的思考。但不要怕 你就順其自然，該你的就會是你的。

Ｑ：從LaNew時期帶隊到現在，自己也跟著在進步。

洪總：當然，這個過程中一直在學習、改變，與時俱進，時代在變，球員心態也變，我們總教練也要去做轉換。到現在我也還在學習，比如說去年帶二軍，這就跟一軍不太一樣，又是全新的選手，他們沒有經驗，我要怎麼去要求他們、訓練他們，這又是另外一種思維。每一次有什麼事，罵也好，鼓勵也好，我回去都會思考，今天做得對不對，是不是要檢討自己，然後去做改變。

Ｑ：今天比賽好的環節。

洪總：今天得點圈打擊表現還不錯，我看起來是年輕選手慢慢建立信心，棒球沒有一夕之間就會改變，但也看出他們在場上的自信。當然這還不夠，還要再努力，但他們贏球次數增加後，自信心也會提升。

Ｑ：回顧千勝，印象最深刻戰役。

洪總：最深刻就是跟兄弟的總冠軍賽，張力最強，已經快要淘汰邊緣，被溢正從台中救回來，明星發生那種事情，沒有被趕走，然後投出無安打比賽，這是我印象最深的。

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