PLG》林書豪末節獨拿10分無用 領航猿力退國王締超狂主場11連勝

白曜誠。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園璞園領航猿今在主場迎戰新北國王，靠著「小白」白曜誠的準絕殺，以92：90拿下4連勝，也是在主場的11連勝，續寫聯盟紀錄。



領航猿在上週末龍頭之爭險勝夢想家，賽前以24勝13敗獨居第一，踢館的國王前役讓6名主力輪休，最後僅以4分之差不敵攻城獅，今林書豪、林書緯以及楊敬敏都回歸先發，雙方本季過去7次對戰，國王拿下4勝。



國王首節靠奧帝3顆三分彈取得26：18領先，在主場已經豪取10連勝的領航猿次節展開反攻，雖一度靠著葛拉漢的外線破網逆轉超前，不過國王楊敬敏、王柏智輪流得手要回領先，上半場打完取得47：41優勢，楊敬敏拿下全隊最高13分，林書豪7投0中只拿2分，領航猿以白曜誠11分最佳，MVP候選人盧峻翔6投0中一分未得。

楊敬敏。（新北國王提供）



領航猿易籃後拉出一波13：3的小高潮逆轉，林書豪倒數6分46秒此役第一次進球幫助國王再度扳平戰局，盧峻翔在剩下3分鐘終於在今晚第9次出手以跳投拿下分數，兩隊此節陷入拉鋸，領航猿帶著1分領先進入決勝節。



領航猿末節靠狀元張鎮衙與伯朗外線放冷箭維持領先，不過林書豪在倒數1分鐘內連拿5分，又幫助國王追平至90：90，只是接下來白曜誠在剩下1秒時展現強心臟在中距離跳投得分，領航猿終場以2分差氣走國王，林書豪末節獨拿10分，終場以17分作收。

領航猿末節靠狀元張鎮衙與伯朗外線放冷箭維持領先，不過林書豪在倒數1分鐘內連拿5分，又幫助國王追平至90：90，接下來白曜誠在剩下3秒時展現強心臟在中距離跳投得分，領航猿終場以2分差氣走國王，林書豪末節獨拿10分，終場以17分作收。



準絕殺的白曜誠攻下20分創下生涯單場最高，盧峻翔雖只拿下8分，但送出4助攻，達成生涯250助攻里程碑，洋將沃許本進帳17分、狀元張鎮衙外線6投5中攻下15分。

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林書豪。（新北國王提供）

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