中職》和洪總結婚36年 洪太太難忘「最浪漫的跑壘失誤」

洪一中總教練的夫人拿著洪總的自傳，內頁有一篇剪報，是洪總新婚隔天就去國家隊報到的新聞。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／專訪〕1988年4月17日是洪一中和妻子胡淑宜結婚的日子，今年則是兩人結婚36週年，而在洪總達成執教千勝里程碑之際，洪太太也跟本報聊起一路走來的點點滴滴；但她對另一半印象最深的並不是哪一次帶兵勝利，而是他在兄弟當選手時期的跑壘失誤，「我後來問他為什麼會犯那種錯誤，他回我說，『我在找妳啊，結果找不到妳。』」原來那天洪一中要尋找坐在台北棒球場觀眾席上的胡淑宜，結果犯下讓對方至今難忘的「最浪漫失誤」。

洪一中當年進入兄弟棒球隊後，結識在兄弟飯店當採購、小他2歲的胡淑宜，而他也不只一次對外表示，和妻子結婚對自己棒球生涯來說是重大轉捩點，從此就有了要有家人而戰的使命感。只是洪一中結婚的那天，剛好也是他要向奧運代表隊集訓報到的日子，還在完婚後隔天一早就前往左營訓練中心，當時還被媒體以「召集令無端驚好夢，洪一中洞房別嬌妻」為標題報導出來。

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胡淑宜這次接受本報專訪時也笑稱，當時有把報紙剪下來當做必要時拿來「威脅」洪總要對自己好一點的證據，「但那張剪報已經掉了很久，因為我把它放在皮包裡面，有次皮包被扒手扒走，就不見了。」但她說，儘管洪總很不浪漫，但把她和家人都照顧得很好，其實她根本不太需要用那張剪報來「威脅」他。

洪一中在新婚隔天就向國家隊報到，讓妻子胡淑宜獨守空閨，而她也將這則新聞剪下來留念。（翻攝自《勉強自己，我才會是洪一中》

洪總的個性一板一眼又務實，胡淑宜想不太出來他有做過什麼浪漫的事，平常也不太會過結婚紀念日，一來是他通常都在球場，二來他也不注重這些節日，「他認為只要平常對我好就好了。」印象中洪總只有送過自己一次花，胡淑宜笑說：「而且是一支花，不是一束喔，連是什麼花我都忘了。」

由於洪總不太喜歡太太到球場，胡淑宜也鮮少進場看球，她透露因為洪總不喜歡球員眷屬聚在一起講八卦，「剛好我自己也不喜歡，所以就很少去了。」但洪總在兄弟當球員的時候，胡淑宜因為台北棒球場離自己工作的兄弟飯店很近，倒是時常去看球。

在剛結婚不久的時候，胡淑宜某天就跟洪總說自己會去看球，「我忘了是哪一場，但我印象很深的是，他從一壘跑到二壘好像是要盜壘，卻被觸殺在二壘。」後來回去後胡淑宜就問洪總為什麼會失誤，「他就跟我說，沒有啊，我那時是要找妳、看妳在哪裡，結果找不到。」就這樣，在場上一向予人認真、務實印象的鐵捕洪中，竟也留下為了要找尋看台上妻子身影而被觸殺的難得場景。

只是胡淑宜被問及對於洪總執教以來的哪一勝最有印象時，她就沒有太深刻的回憶，一來是她後來就很少到球場，二來則是她「不太敢看」，「其實我的壓力也很大耶，我喜歡好的結果，除非是女兒告訴我今天爸爸贏球，我才會去看，輸球的話我就不想看，會很緊張，也會沒辦法做事。」

趁著這次專訪，胡淑宜也找出了一些以前和洪總利用球隊出國旅遊的老照片，還指著一張過往在兄弟象時期到歐洲的牽手合照，直呼自己很喜歡那張照片的感覺，還笑說：「我好像很久沒有跟洪總戀愛的感覺了。」

洪一中總教練的夫人提供兩人的珍貴合照。（記者陳志曲翻攝）

洪一中總教練的夫人提供兩人的珍貴合照。（記者陳志曲翻攝）

洪一中總教練的夫人提供兩人的珍貴合照。（記者陳志曲翻攝）

洪一中總教練的夫人提供兩人的珍貴合照。（記者陳志曲翻攝）

洪一中總教練的夫人拿著她最喜歡的兩人合照。（記者陳志曲攝）

洪一中總教練的夫人看著兩人的合照，回憶起過往。（記者陳志曲攝）

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