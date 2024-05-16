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中職》誰是洪總的愛將？ 胡淑宜有完美詮釋

2024/05/16 06:47

洪夫人談到她與洪一中總教練的日常相處。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕洪一中從2004年在La new熊展開執教生涯以來，除了累積勝場數已達千勝，帶過的子弟兵也為數眾多，當中不乏會被稱之為「洪總愛將」的球員；只是洪一中的妻子胡淑宜對於「洪總愛將」有著完美詮釋，她認為，「愛將喔，其實你只要肯做，就是洪總的愛將了，重點是不要懶惰啦！」

洪總常說「當總教練是很痛苦的工作」，胡淑宜當然也深有感觸，尤其是他有段在La new熊的日子更是陷入低潮，「回來他幾乎不談棒球，都會跟我說去球隊很痛苦。」只是偏偏洪總從La new熊到Lamigo桃猿，是他執教生涯累計最多勝場數的時期，他就算再痛苦、壓力再大，仍要跟球員找出相處之道。

但胡淑宜也說，去年洪總到台鋼雄鷹之後，他確實是帶得還滿開心的，「回家時有時候會說，這個小孩子很乖，練得很勤勞，不會懶惰。」對洪總而言，「不會懶惰」是他認定球員的重要指標，只要肯做、肯練，他就會願意給機會。

「他最討厭只會出一張嘴，什麼都不做的。」胡淑宜又補充，「洪總也不喜歡愛遲到的球員，因為他自己都會早到。」

儘管胡淑宜時常會勸洪總不要再帶隊，畢竟現在家裡沒有經濟壓力，且他年紀也有了，「但我覺得他還是放不下，他雖然嘴上也會說自己也很想退下來，但我覺得沒有，他還是很想帶這個工作，因為他真的太熱愛棒球了。」

洪夫人談到她與洪一中總教練的日常相處。（記者陳志曲攝）

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