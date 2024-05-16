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中職》從1到1千勝都有她陪 洪太太對洪總的獨家告白（影音）

2024/05/16 06:46

〔記者倪婉君／桃園報導〕為了中職史上難得的千勝紀錄，鮮少露面及受訪的洪總妻子胡淑宜應本報邀請錄下一段祝福影片，但她因很少面對鏡頭難免怯場，只好拿出前一晚就寫好的文字來照稿唸，語句中的真心誠意卻未減半分，「身為太太的我，盡可能把家庭與孩子照顧好，讓他可以專心在球場上做好每一個決定，也感謝他對自己、自我的堅持，並恭喜他達成了一項不容易的人生里程碑。」

和洪總結褵36年，胡淑宜總是在幕後幫他打理好家庭，讓他可以在球場上專心打拚，「我幫不了他什麼，只是把家裡、小孩照顧好，讓他沒有後顧之憂在球場上去拚啊，我只能做這樣而已，能幫他的只有這樣，謝謝他啦，因為他真的滿辛苦的。」

洪一中總教練的夫人提供兩人的珍貴合照。（記者陳志曲翻攝）

胡淑宜表示不曉得洪總會不會感謝自己，但她是很感謝洪總讓一家人都過得很好，並透露洪總這一路走來最感謝兩個人，一位是兄弟象老闆洪騰勝，「老闆就是很正派的一個人，公司也沒有什麼應酬，他很高興一出社會就進入兄弟。」另一位是La New集團董事長劉保佑，胡淑宜說洪總很謝謝劉董事長將他帶回中華職棒，也感恩那些年來得到的照顧。

只是到採訪尾聲時，胡淑宜得知要錄一段影片祝福洪總拿下千勝，她也不由得緊張了起來，一開始試錄時有些怯場，後來則說她其實事先有寫好一段要給洪總的文字，還透露：「洪總一直跟我說受訪是稀鬆平常的事，但我跟他說，那是你常在面對媒體，我不一樣啊！」

以下是胡淑宜給洪總的祝福全文：

洪總是個每場比賽都想要贏的人，要達成千勝這個目標，一路走來要感謝支持他、幫助他的團隊、教練、選手，以及球迷。可能有人會認為，時間久了自然就可以達成，但在這個圈子裡，時間對他來說，是一個非常困難的挑戰。過程中有低潮、有壓力，洪總會勉強自己想辦法去克服，身為太太的我，盡可能把家庭與孩子照顧好，讓他可以專心在球場上做好每一個決定，也感謝他對自己、自我的堅持，並恭喜他達成了一項不容易的人生里程碑。

洪一中千勝到手。（記者林正堃攝）

洪一中千勝到手。（記者林正堃攝）

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