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三太子盃》可惜！許育修雙打遭澳客逆襲 前冠軍「胖鵬配」射日失利

2024/05/15 22:39

華國三太子盃男網挑戰賽，男雙許育修（右）、黃琮豪（左）組合。（記者廖振輝攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「2024華國三太子國際男網挑戰賽」在台北市網球中心進行的雙打賽事，晚間兩組台將人馬都輸得相當可惜，許育修／黃琮豪先盛後衰遭到澳客逆襲；至於昔日冠軍組合「胖鵬配」也射日失利，未能開胡晉級。

「台灣一哥」許育修單打2連勝挺進8強後，晚間與國立體大學弟黃琮豪再度合拍，去年成都世界大學運動會男雙、男團勇奪金牌的最佳拍檔，三太子盃初登場歷經搶十苦戰，仍以7： 6（7：3）、3：6、3：10遭到來勢洶洶的澳洲人馬迪蘭尼（Jake Delaney）／普塞爾（Max Purcell）逆襲，錯失開胡機會，許育修將把重心放在兵家必爭的心單打，週四下午將與南韓第6種子洪性贊爭奪準決賽門票，希望再接再厲爭取佳績。

至於原本已經半退休的「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬，本屆也獲雙打外卡攜手復出。2016年雙打冠軍的「胖鵬配」，正是賽史迄今惟一純本土封王的台將組合，目前都當教練的「小胖」、「A鵬」寶刀未老，雖然相隔4年沒合拍出賽，晚間出擊仍把日本第4種子松井俊英／上杉海斗嚇出身冷汗，可惜關鍵球沒能掌握住，才以6：7（4：7）、4：6射日失利。

看到46歲的傳奇老將松井俊英還能在場上奮戰，已經都沒有職業排名的「胖鵬配」賽後說：「很佩服，這也激勵我們，將來如果有機會，還是會想再拚看看，在教球和比賽之間找到平衡。」

華國三太子盃男網挑戰賽，男雙楊宗樺（左）、謝政鵬（右）在16強賽事不敵日本組合。（記者廖振輝攝）

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