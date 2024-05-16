中職》不勝唏噓！黃勇傳曾是U18「台灣隊長」 如今同屆最早離開職棒

黃勇傳。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊昨宣布，2022年選進首輪第5順位選進的大物內野手黃勇傳，因嚴重違反公司紀律，而予以開除。

獅隊新聞稿提到，黃勇傳去年底就有個人財務問題，今年因遲未向球隊報到，被球隊開除。黃勇傳所屬經紀公司躍樂也聲明表示，黃勇傳同時違反經紀約，但基於道義，若黃勇傳日後想尋求協助，經紀公司會協助到一段落再解約。

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黃勇傳今年20歲，2022年選秀會後，他成為第30屆U18世界盃代表隊一員，且擔任隊長。同屆參賽且當時已被職棒球隊選進者，有樂天桃猿舒治浩、宋嘉翔、富邦悍將黃保羅、統一獅林詔恩、台鋼雄鷹伍祐城、黃劼希和吳柏萱（當時為自培選手）。

該屆U18比賽地點在美國佛州，台灣隊冠軍戰不敵地主而奪亞。黃勇傳該屆一度表現掙扎，面對荷蘭隊代打建功後欣喜若狂，成為個人在該屆U18經典畫面之一。該屆U18打完，黃勇傳留下15打數、3安打和3打點成績。

該屆U18後，選手各奔東西，隔年打進職棒的還有美職紅人隊林盛恩、日職日本火腿孫易磊，和富邦悍將王念好、獅隊林佳緯、桃猿隊邱鑫和味全龍劉俊緯等人。正當眾選手生涯剛起步之際，當年扛下隊長一職的黃勇傳，卻因場外風波離開獅隊。

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