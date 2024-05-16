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WTA羅馬網球賽 謝淑薇無緣晉級女雙4強

2024/05/16 00:30

〔中央社〕台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯征戰WTA羅馬網球賽女雙8強賽，以0比6、6比4、7比10不敵中國組合，無緣搶下女雙4強門票。

總獎金約550萬美元（約新台幣1億7600萬元）的羅馬網球賽，屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級，雙打共有32籤，其中台灣名將謝淑薇與搭檔梅丹斯（Elise Mertens）共組的「台比聯軍」，榮膺女雙頭號種子。

前役逆轉擊敗「美國組合」科甯（Sofia Kenin）、瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands），台比聯軍順利挺進女雙8強，今天則與「中國組合」王欣瑜、鄭賽賽正面交鋒，其中王欣瑜去年還攜手謝淑薇在法國網球公開賽奪冠。

沒想到此役一開賽，台比聯軍即遭遇極大挑戰，3個發球局輪番被對手破發，在1局皆未能搶下情況下，首盤只能以0比6讓出，所幸台比聯軍並未輕言放棄，在第2盤展開反撲，並把握住第7局的破發機會，以6比4扳回一城，讓戰局重新回到原點。

雙方進入關鍵第3盤的搶10大戰，台比聯軍開局就兩度突破對手，一度取得4比0領先，然而接下來卻面臨中國組合的強勢反撲，不僅丟掉領先優勢，還被對手率先逼出賽末點，雖然台比聯軍順利化解1個賽末點，但最後仍以7比10落敗，無緣挺進女雙4強。（編輯：楊昭彥）1130516

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