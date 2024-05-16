MLB》道奇叫上前馬林魚好手！ 防禦率2.57右投本季第二度遭DFA

赫南德茲。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在今天與巨人3連戰前的最後一場比賽做出球員異動，他們執行了右投手赫南德茲（Elieser Hernandez）的合約，並叫回3A右投薩拉札（Eduardo Salazar），將昨日表現不佳的克里斯麥（Nabil Crismatt）給DFA並下放瓦蘭（Gus Varland）。

本場道奇隊預計會採取牛棚車輪戰的形式，赫南德茲有望擔任先發投手，這將會是他自2022年效力馬林魚後再度重返大聯盟投球。在2018到2022年共5個賽季赫南德茲都在馬林魚隊效力，先發、中繼兩頭跑的他有著不俗的三振率，但也有不低的保送率，且容易挨轟，生涯287.2局就被敲出68轟。

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赫南德茲在2022年結束後被交易到大都會隊，不過受到肩膀傷勢問題，他並沒有在大都會大聯盟層級登板，本季他透過小聯盟約加盟道奇，在3A表現優異，28.2局投球拿下4勝1敗，防禦率2.83，送出34次三振僅有8次四壞保送，被敲出2支全壘打，且仍是極端的飛球投手。

由於赫南德茲有5年的大聯盟年資，道奇隊叫上他後不能直接將他再下放到小聯盟，《MLBTR》指出，雖然再次將他從40人名單中剃除不是不可能，但由於他在小聯盟表現優異，球隊有可能先留著他擔任長中繼的角色。

昨日登板的克里斯麥在今天被球隊DFA。（資料照）

而另一名沒辦法直接被下放的克里斯麥，在今天被道奇隊給DFA，這是他本季第二度被道奇DFA，《MLBTR》提到，雖然他表現不俗，但因為3天內他已經2度登板，今天不太可能上場，因此才被道奇給DFA。上次他被道奇DFA後沒有選擇成為自由球員，而是接受下放重返3A。今年克里斯麥共在大聯盟投7局，拿下1勝1敗，防禦率2.57。

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