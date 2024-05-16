MLB》規定都搞不清楚！太空人無安打投手「黏黏的」禁賽10場不上訴

布蘭柯被禁賽10場將不會進行上訴。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日太空人投手布蘭柯（Ronel Blanco）在比賽中被裁判發現有外部物質遭驅逐出場，因此遭聯盟禁賽10場，今天太空人確定將不會上訴。

太空人總管布朗（Dana Brown）今天受訪表示，一開始布蘭柯有打算要上訴，但在經過與經紀人的討論後決定放棄。「他的感覺就是，我想要回來這裡，我不會提起上訴，而他也將會繼續前進。」除了禁賽以外，布蘭柯也會遭聯盟罰款，但罰款金額並沒有公布。

請繼續往下閱讀...

布蘭柯昨天表示自己是把松香用在左臂上，由於出汗導致滲入手套，他也向裁判說手套是因為汗水流下來混到松香才變得這麼黏，但三壘審狄亞茲（Laz Diaz）跟他說：「這不是松香。」

布朗表示，在春訓期間太空人都會跟所有投手告知規定事項，包含今年實施的投球時鐘再縮短以及不能使用非法物質等規定，但布蘭柯並不知道將松香塗在非慣用手上是違反規定的。總教練艾斯帕達（Joe espada）表示，他們會讓球員們能確實知道這點。

布蘭柯曾在今年投出無安打比賽，如今受到禁賽10場，預計只會跳過1場先發，但太空人不能夠用他人來替換他在球員名單的位置。昨日比賽，太空人用了5名牛棚才險勝運動家，近期受到布蘭柯禁賽影響，球隊有可能會做出陣容上的變動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法