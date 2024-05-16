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MLB》金鶯狀元捕手再見轟！ 助隊追平119年超狂紀錄（影音）

2024/05/16 09:18

拉契曼敲出再見全壘打。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）在今天對藍鳥一戰敲出再見2分砲，幫助球隊以3：2逆轉贏球，系列賽戰成1勝1敗平手，延續球隊105個系列賽沒有被橫掃的紀錄。

本場比賽藍鳥先發派出菊池雄星，他主投4.1局被打6支安打送出9次三振，僅因首局魏斯伯格（Jordan Westburg）的陽春砲失分，藍鳥在3局上半靠小畢歇特（Bo Bichette）對金鶯先發投手布萊迪許（Kyle Bradish）敲出2分打點二壘安打要到領先。

兩隊以2：1戰到9局下半，藍鳥派出終結者羅馬諾（Jordan Romano）登板，首棒金鶯魏斯伯格率先敲安後，拉契曼直接敲出右外野方向2分砲向藍鳥說再見。

金鶯在贏下比賽後，將這個因雨縮短成2場的系列賽與藍鳥戰成1：1平手。自2022年起，金鶯已經連續105個系列賽沒有被對手橫掃，追平1903-05年巨人的紀錄，並列史上第三長。而史上最長的紀錄是1942-44年的紅雀124場，史上第二為1906-09年小熊的115場。

本場比賽金鳥靠著魏斯伯格首打席全壘打以及拉契曼的再見2分砲結束比賽，是自1962年大都會後，第一支兩度出現單場首打席全壘打與再見全壘打的球隊。

拉契曼近期連3場比賽開轟，是生涯最長的連續場次開轟紀錄，本季他已經敲出9轟，賽季打擊率3成14，攻擊指數0.859。賽後就連敵隊主帥施耐德（John Schneider）都稱讚：「他將贏得MVP。」

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