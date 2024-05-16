網球》淘汰球王後驚奇還未結束 智利好手爆冷闖羅馬4強

塔比洛。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕本週羅馬大師賽出現大黑馬，智利29種子塔比洛（Alejandro Tabilo）32強爆冷擊敗球王喬科維奇（Novak Djokovic）後，一路過關斬將，現在只差2步就能奪冠。

目前世界排名32的塔比洛本季狀態不俗，今年初以會外賽選手身份在奧克蘭公開賽勇奪生涯巡迴賽首冠，讓2024年有了好的開始，世界排名也首度前進Top 50，上週塔比洛在普羅旺斯挑戰賽封王，成為本季第一位能在巡迴賽、挑戰賽都收下冠軍的球員。

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延續上週奪冠氣勢，塔比洛來到羅馬大師賽繳出生涯代表作，32強以直落二淘汰塞爾維亞球王喬科維奇，生涯首度擊敗世界前十好手，而他的驚奇之旅還未告終，擊敗俄羅斯哈查諾夫（Karen Khachanov）後，生涯首闖大師賽8強，接著再以6：3、6：4拍下中國張之臻，成為2009年岡薩雷茲（Fernando Gonzalez）後，第一位闖進大師賽4強的智利選手。

一年前的現在，塔比洛還在挑戰賽層級止步首輪，世界排名僅190，如今他的實時排名已經來到25，接下來將與德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）爭取決賽門票，他在8強獲勝後表示，「現在絕對是我生涯最棒的時刻，雖然真的很緊張，但我努力保持鎮定。我會在休息日好好放鬆、恢復，希望下戰可以維持這樣的水準，或者再更好一點。」

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