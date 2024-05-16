NBA季後賽》塔圖姆準大三元領軍 塞爾提克淘汰騎士連三季闖東冠

塞爾提克連續3年闖進東冠。（圖片取自NBAX）

〔記者盧養宣／綜合報導〕在東部次輪取得3：1領先的塞爾提克今在主場迎戰傷兵累累的騎士，塔圖姆（Jayson Tatum）轟出全隊最高25分，以113：98拿下勝利，連三季闖進東部決賽。



騎士傷兵滿營，此役除了一哥米契爾（Donovan Mitchell）無法上場，雷佛特（Caris LeVert）、J.艾倫（Jarrett Allen）、波特（Craig Porter Jr.）也都高掛免戰牌，不過塞爾提克沒有佔得太多優勢，首節兩軍戰成28：28平手，綠衫軍此節沒有任何罰球機會。



在雙方持續拉鋸之下，塞爾提克次節尾聲靠D.懷特（Derrick White）帶領拉出一波13：4的高潮拉開分差，打完上半場以58：52領先，D.懷特拿下15分、塔圖姆（Jayson Tatum）12分，替補上陣的小莫里斯（Marcus Morris Sr.）收下全隊最高14分。

塔圖姆。（美聯社）



易籃後塞爾提克試圖拉開分差，一度將差距拉開至雙位數，不過騎士在人手不足下展現韌性，除了小莫里斯，莫布里（Evan Mobley）在第三節也獨得13分，幫助球隊僅以6分落後進入決勝節。



綠衫軍在末節才終於展現頭號種子該有的樣子，在D.懷特、哈佛德（Al Horford）輪流開火下拉出一波13：2的攻勢擴大領先，騎士得分則繼續集中在「雙M」莫布里、小莫里斯身上，塞爾提克在多點開花下，終場以15分差帶走勝利。

塞爾提克先發五人得分都超過雙位數，塔圖姆25分、10籃板、9助攻準大三元，另外還有4抄截，哈佛德22分15籃板，D.懷特挹注18分，哈勒戴（Jrue Holiday）收下13分，J.布朗（Jaylen Brown）11分7助攻。

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哈佛德。（歐新社）

騎士方面，莫布里繳出生涯季後賽新高的33分，小莫里斯板凳出發攻下25分，斯特魯斯（Max Strus）挹注12分7籃板9助攻，葛蘭德（Darius Garland）斬獲11分9助攻。

莫布里繳出生涯季後賽新高的33分。（美聯社）

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