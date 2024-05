MLB》緊逼大谷翔平！ 洋基法官轟超大號全壘打、創生涯首見紀錄

賈吉(右)開轟,單場4支安打都是長打。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天面對雙城強投羅培茲(Pablo López)毫無懼色,靠著「法官」賈吉(Aaron Judge)開轟,單場4支長打爆力演出,以及先發投手史卓曼(Marcus Stroman)6局無失分好投,終場以4:0完封雙城,在3戰系列賽率先取得2勝與近期3連勝。

開季表現低迷的賈吉近期找回MVP身手,今天首打席就敲出一發467英呎的超大號全壘打,賽季第11轟出爐,緊追塔克(Kyle Tucker)、韓德森(Gunnar Henderson)、大谷翔平等領先集團,有望再次挑戰全壘打王寶座。

請繼續往下閱讀...

Aaron Judge with a into the THIRD deck



: @SportsonPrime pic.twitter.com/Mix2qj7SrE