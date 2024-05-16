MLB》緊逼大谷翔平！ 洋基法官轟超大號全壘打、創生涯首見紀錄

賈吉（右）開轟，單場4支安打都是長打。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天面對雙城強投羅培茲（Pablo López）毫無懼色，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）開轟，單場4支長打爆力演出，以及先發投手史卓曼（Marcus Stroman）6局無失分好投，終場以4：0完封雙城，在3戰系列賽率先取得2勝與近期3連勝。

開季表現低迷的賈吉近期找回MVP身手，今天首打席就敲出一發467英呎的超大號全壘打，賽季第11轟出爐，緊追塔克（Kyle Tucker）、韓德森（Gunnar Henderson）、大谷翔平等領先集團，有望再次挑戰全壘打王寶座。

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Aaron Judge with a into the THIRD deck



: @SportsonPrime pic.twitter.com/Mix2qj7SrE — YES Network （@YESNetwork） May 15, 2024

洋基今天除了賈吉的長打外，對上羅培茲敲出多支短程安打，次局就用3支一壘安打與沃爾普（Anthony Volpe）的高飛犧牲打進帳第2分，第三局則靠著賈吉的二壘安打，加上維杜戈（Alex Verdugo）與史坦頓（Giancarlo Stanton）的一壘安打要到本場第3分。7局索托（Juan Soto）與賈吉連線，兩人從雙城後援方德柏克（Kody Funderburk）手中各敲一支二壘安打進帳本場比賽第4分。

史卓曼今天對雙城用91球繳出6局無失分好投，全場僅被打2支安打，送出2次三振與3次保送，防禦率下降到3.33，生下本季第3勝。後援威佛（Luke Weaver）2局3K無失分，弗格森（Caleb Ferguson）1局好投無失分。

賈吉今天狂轟猛打，單場5次打擊全部上壘，敲出1轟與3支二壘安打，貢獻2分打點，賽季打擊率提升到2成55，攻擊指數0.926，生涯首度單場3支二壘安打。維杜戈與史坦頓兩人也都有複數安打演出。

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