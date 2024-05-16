晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》緊逼大谷翔平！ 洋基法官轟超大號全壘打、創生涯首見紀錄

2024/05/16 10:26

賈吉（右）開轟，單場4支安打都是長打。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天面對雙城強投羅培茲（Pablo López）毫無懼色，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）開轟，單場4支長打爆力演出，以及先發投手史卓曼（Marcus Stroman）6局無失分好投，終場以4：0完封雙城，在3戰系列賽率先取得2勝與近期3連勝。

開季表現低迷的賈吉近期找回MVP身手，今天首打席就敲出一發467英呎的超大號全壘打，賽季第11轟出爐，緊追塔克（Kyle Tucker）、韓德森（Gunnar Henderson）、大谷翔平等領先集團，有望再次挑戰全壘打王寶座。

洋基今天除了賈吉的長打外，對上羅培茲敲出多支短程安打，次局就用3支一壘安打與沃爾普（Anthony Volpe）的高飛犧牲打進帳第2分，第三局則靠著賈吉的二壘安打，加上維杜戈（Alex Verdugo）與史坦頓（Giancarlo Stanton）的一壘安打要到本場第3分。7局索托（Juan Soto）與賈吉連線，兩人從雙城後援方德柏克（Kody Funderburk）手中各敲一支二壘安打進帳本場比賽第4分。

史卓曼今天對雙城用91球繳出6局無失分好投，全場僅被打2支安打，送出2次三振與3次保送，防禦率下降到3.33，生下本季第3勝。後援威佛（Luke Weaver）2局3K無失分，弗格森（Caleb Ferguson）1局好投無失分。

賈吉今天狂轟猛打，單場5次打擊全部上壘，敲出1轟與3支二壘安打，貢獻2分打點，賽季打擊率提升到2成55，攻擊指數0.926，生涯首度單場3支二壘安打。維杜戈與史坦頓兩人也都有複數安打演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。