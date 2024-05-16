晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》哈波開轟3打點！ 費城人新王牌左投8連勝寫52年神紀錄

2024/05/16 10:48

費城人蘇亞雷斯收下8連勝。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天繳出王牌身手的先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），今天面對大都會再繳5局失2分無責失分好投，收下傲視聯盟的第8勝，開季8連勝還寫下隊史52年超狂紀錄。

蘇亞雷斯今天首局就因為文托斯（Mark Vientos）的二壘安打掉分，不過因為中外野手羅哈斯（Johan Rojas）的失誤不算責失分，下個半局，昨天因偏頭痛缺陣後回歸的哈波（Bryce Harper）直接開砲追平比數。3局上半蘇亞雷斯因暴投掉分，不過因該局帕什（Cristian Pache）發生失誤，依舊不算責失分。

1：2落後的費城人在5下大反攻，施瓦伯（Kyle Schwarber）滿壘展現選球眼獲保送追平，同樣先前因傷缺陣，在今天回歸的明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）接著敲出超前安打，哈波再跟著敲出一支2分打點二壘安打，幫助費城人打下4分大局以5：2超前。

費城人6、7兩個半局分別拿下2分與3分將比數拉開，大都會8局靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）的陽春砲與麥克尼爾（Jeff McNeil）2分打點二壘安打追回2分，終場費城人以10：5擊敗大都會收下近期3連勝。

蘇亞雷斯今天僅用83球投完5局就退場，送出3次三振2次四壞保送，被打4支安打失掉2分非責失分，收下開季8連勝。隨隊記者指出，蘇亞雷斯開季8連勝是自1977-78年Larry Christenson後第一位能夠拿下8連勝的費城人球員，若僅算單季的話要追溯到1972年的隊史傳奇左投卡爾頓（Steve Carlton）。此外，2009年李伊（Cliff Lee）雖也曾奪下8連勝，但其中有3勝是在印地安人（現為守護者）時拿下。

哈波今天回歸就繳出火燙表現，5打數3安打貢獻3分打點，特恩布爾（Spencer Turnbull）今天主投3局，前2局無失分好投，但在第3局被打3分，賽後防禦率上升到2.11。

哈波今天開轟猛打賞進帳3打點。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。