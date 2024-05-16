MLB》哈波開轟3打點！ 費城人新王牌左投8連勝寫52年神紀錄

費城人蘇亞雷斯收下8連勝。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天繳出王牌身手的先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），今天面對大都會再繳5局失2分無責失分好投，收下傲視聯盟的第8勝，開季8連勝還寫下隊史52年超狂紀錄。

蘇亞雷斯今天首局就因為文托斯（Mark Vientos）的二壘安打掉分，不過因為中外野手羅哈斯（Johan Rojas）的失誤不算責失分，下個半局，昨天因偏頭痛缺陣後回歸的哈波（Bryce Harper）直接開砲追平比數。3局上半蘇亞雷斯因暴投掉分，不過因該局帕什（Cristian Pache）發生失誤，依舊不算責失分。

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1：2落後的費城人在5下大反攻，施瓦伯（Kyle Schwarber）滿壘展現選球眼獲保送追平，同樣先前因傷缺陣，在今天回歸的明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）接著敲出超前安打，哈波再跟著敲出一支2分打點二壘安打，幫助費城人打下4分大局以5：2超前。

Homer No. 10 for Bryce Harper pic.twitter.com/IHWFo2L48J — MLB （@MLB） May 15, 2024

費城人6、7兩個半局分別拿下2分與3分將比數拉開，大都會8局靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）的陽春砲與麥克尼爾（Jeff McNeil）2分打點二壘安打追回2分，終場費城人以10：5擊敗大都會收下近期3連勝。

蘇亞雷斯今天僅用83球投完5局就退場，送出3次三振2次四壞保送，被打4支安打失掉2分非責失分，收下開季8連勝。隨隊記者指出，蘇亞雷斯開季8連勝是自1977-78年Larry Christenson後第一位能夠拿下8連勝的費城人球員，若僅算單季的話要追溯到1972年的隊史傳奇左投卡爾頓（Steve Carlton）。此外，2009年李伊（Cliff Lee）雖也曾奪下8連勝，但其中有3勝是在印地安人（現為守護者）時拿下。

哈波今天回歸就繳出火燙表現，5打數3安打貢獻3分打點，特恩布爾（Spencer Turnbull）今天主投3局，前2局無失分好投，但在第3局被打3分，賽後防禦率上升到2.11。

哈波今天開轟猛打賞進帳3打點。（今日美國）

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