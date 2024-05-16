MLB》大谷翔平入選開季7大驚奇！官網：你以為他無法讓你驚訝了...

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2024年賽季已經過了四分之一，大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）撰文列出開季至今7大驚奇，其中道奇日籍巨星大谷翔平今年的瘋狂表現也入選，對於大谷還能「再進化」，雷奇在文中直呼，「你以為他無法讓你驚訝了...」

雷奇在文中表示，「我們都知道今年投手大谷不會上場，但這無法阻止人們對他穿上道奇藍後的初登場感到興奮，畢竟他是大谷翔平。但我們有理由相信他在動完手肘韌帶置換手術後，某種程度上會影響他今年的表現，對嗎？」

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很顯然，大谷本季的數據給了雷奇最好的回應，在季初的緩慢開局後，大谷驚奇地迎來生涯迄今最佳的打擊成績，截至15日，大谷0.361打擊率、0.680長打率、攻擊指數1.108、61支安打、16支二壘安打均高居聯盟之冠，12轟也是國聯最多，大谷今年的成績似乎更上一層樓。

雷奇表示，儘管大谷今年是全職指定打擊，無法在守備做出貢獻，但他的WAR值卻仍接近聯盟最佳，「當你觀看大谷的比賽時，你會以為他無法再讓你驚訝了，然後，他就會達成另一件壯舉。」

雷奇列出的開季至今7大驚奇中，除了大谷再進化之外，還包含美聯中區崛起、洋基少了柯爾（Gerrit Cole）之下戰績仍扶搖直上、太空人表現不佳、釀酒人清倉後仍表現出色、本季最強先發投手有意外人選，以及大物打者陷入困境。

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