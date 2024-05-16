網球》相隔11年！羅馬大師賽出現女單久違盛況

For the first time in ELEVEN years, the World No. 1, 2, & 3 are all in the semifinals of a WTA 250 or higher event.



The 2013 Roland Garros semifinals featured Serena Williams （No. 1）, Maria Sharapova （No. 2）, Victoria Azarenka （No. 3）. pic.twitter.com/F8tytMSzgt — TENNIS （@Tennis） May 15, 2024

〔記者盧養宣／綜合報導〕女子網壇進入後戰國時代，波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）展現統治力，其他幾位頂尖選手在拿到大滿貫後也都能繼續穩定輸出，本週的羅馬大師賽女單4強終於出現久違盛況。

女單逐漸擺脫頻頻爆冷的時期，史薇泰克甚至被與白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）並稱女網「Big 3」，而美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）去年在美網首度封后，也展現能與前輩抗衡的實力，目前世界排名高居第3。

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世界第4的蕾巴金娜是羅馬大師賽衛冕冠軍，不過本週因傷退賽，前3種子相當爭氣，在史薇泰克與高芙先後闖進4強後，莎芭蓮卡也以6：2、6：4淘汰拉脫維亞第9種子奧絲塔璠珂（Jelena Ostapenko），會師準決賽。

這是自2013年法網以來，除了年終總決賽以外，WTA再出現世界前3的選手都在同一站闖進4強的情況，當時法網的世界前3分別是美國前球后小威廉絲（Serena Williams）、俄羅斯莎拉波娃（Maria Sharapova）以及白俄羅斯阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）。

而目前世界第24位的阿莎蓮卡在其他兩位球后都退役後仍活躍在賽場上，其實只差一步就能與新生代好手齊聚4強，不過在8強不敵今年賽季結束就打算退休的美國柯林絲（Danielle Collins）。

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