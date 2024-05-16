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MLB》洋基法官本季第11轟+猛敲3支二壘安！追平「棒球之神」神紀錄

2024/05/16 11:44

賈吉。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家強打「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對上雙城的比賽中狂轟猛炸，除了敲出本季第11轟之外，還外加3支二壘安打，單場4打數4安打，賽後還寫下超狂紀錄。

賈吉今天單場5次打擊全部上壘，敲出1轟與3支二壘安打，貢獻2分打點，。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉生涯第2度繳出單場4支（或以上）長打的比賽，追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的隊史紀錄。

而洋基隊史打出最多單場4支長打比賽的紀錄保持人，則是蓋瑞格（Lou Gehrig）與迪馬喬（Joe DiMaggio），兩人皆累積5場。另外，這是賈吉生涯第7場單場超過10個壘打數的比賽，目前在隊史僅次曼托（Mickey Mantle）與Ａ.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的8場。前三名則是貝比魯斯19場、蓋瑞格18場、迪馬喬14場。

儘管開季陷入低潮，但賈吉近期手感逐漸升溫，近17場比賽60打數敲出38支安打，打擊率高達0.383，攻擊指數1.350。這段時間的好表現，也讓賈吉賽季的打擊率從0.178提升到0.255，攻擊指數0.674提升至0.926。

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