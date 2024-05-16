晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平雙安、苦吞2K出現罕見反應 巨人逃過道奇橫掃

2024/05/16 12:16

大谷翔平苦吞K後面露不滿神情。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨人系列賽3連戰最終戰，巨人在王牌韋伯（Logan Webb）6局無失分好投壓制下，以4：1擊敗道奇免於系列賽橫掃。

巨人雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）在3局敲出2分砲助隊先馳得點，6下再靠著拉莫斯（Heliot Ramos）的安打取得第3分，道奇打線直到8上才藉由馬恩西（Max Muncy）的高飛犧牲打追回1分。8局巨人再補進1分保險分。

9局巨人終結者多法爾（Camilo Doval）登板，在連飆2K後保送貝茲（Mookie Betts）再被大谷翔平敲安面臨失分危機，多法爾回穩解決佛里曼（Freddie Freeman）救援成功，終場以4：1收勝免於被道奇橫掃。

大谷翔平今天4打數2安打，選到1次保送被三振2次，大谷翔平吞下的2K都是被主審拉弓，且根據官網顯示，2顆被拉掉的球都沒有削到好球帶。隨隊記者直言，大谷翔平很少會對主審的吹判做出反應，但他今天很明顯對這兩次的判決感到不滿。

今天被道奇叫上大聯盟久違先發的赫南德茲（Elieser Hernandez）表現並不差，主投6局失掉3分是一場優質先發，送出3K、1BB。不過巨人王牌韋伯表現更好，6局僅被敲出3支安打，無失分，送出5K、3BB，收下本季第4勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。