MLB》大谷翔平雙安、苦吞2K出現罕見反應 巨人逃過道奇橫掃

大谷翔平苦吞K後面露不滿神情。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨人系列賽3連戰最終戰，巨人在王牌韋伯（Logan Webb）6局無失分好投壓制下，以4：1擊敗道奇免於系列賽橫掃。

巨人雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）在3局敲出2分砲助隊先馳得點，6下再靠著拉莫斯（Heliot Ramos）的安打取得第3分，道奇打線直到8上才藉由馬恩西（Max Muncy）的高飛犧牲打追回1分。8局巨人再補進1分保險分。

請繼續往下閱讀...

9局巨人終結者多法爾（Camilo Doval）登板，在連飆2K後保送貝茲（Mookie Betts）再被大谷翔平敲安面臨失分危機，多法爾回穩解決佛里曼（Freddie Freeman）救援成功，終場以4：1收勝免於被道奇橫掃。

大谷翔平今天4打數2安打，選到1次保送被三振2次，大谷翔平吞下的2K都是被主審拉弓，且根據官網顯示，2顆被拉掉的球都沒有削到好球帶。隨隊記者直言，大谷翔平很少會對主審的吹判做出反應，但他今天很明顯對這兩次的判決感到不滿。

今天被道奇叫上大聯盟久違先發的赫南德茲（Elieser Hernandez）表現並不差，主投6局失掉3分是一場優質先發，送出3K、1BB。不過巨人王牌韋伯表現更好，6局僅被敲出3支安打，無失分，送出5K、3BB，收下本季第4勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法