MLB》大谷翔平雙安、苦吞2K出現罕見反應 巨人逃過道奇橫掃

大谷翔平苦吞K後面露不滿神情。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇巨人系列賽3連戰最終戰,巨人在王牌韋伯(Logan Webb)6局無失分好投壓制下,以4:1擊敗道奇免於系列賽橫掃。

巨人雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)在3局敲出2分砲助隊先馳得點,6下再靠著拉莫斯(Heliot Ramos)的安打取得第3分,道奇打線直到8上才藉由馬恩西(Max Muncy)的高飛犧牲打追回1分。8局巨人再補進1分保險分。

請繼續往下閱讀...

9局巨人終結者多法爾(Camilo Doval)登板,在連飆2K後保送貝茲(Mookie Betts)再被大谷翔平敲安面臨失分危機,多法爾回穩解決佛里曼(Freddie Freeman)救援成功,終場以4:1收勝免於被道奇橫掃。

Mike Yastrzemski gives the @SFGiants an early lead. pic.twitter.com/lu0kwLZrbp