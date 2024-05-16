2025全國運在雲林 田徑場進度超前、縣府再預計設溜冰場

去年動工的虎尾高鐵運動園區田徑場，目前施工進度超前。 （記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕2025年全國運動會由雲林縣政府承辦，屆時共有34項競賽。而縣府去年起在虎尾高鐵特定區新建符合國際級規格的田徑場作為主場館外，更預計再新建「雲林縣滑輪溜冰場」，作為溜冰類競賽場地，日後也活用場館，開放讓民眾入內運動休閒。

縣府教育處長邱孝文表示，溜冰場選址高鐵特定區文教用地，鄰近雲林縣壘球場，總面積近4000坪，預計在此地預計有200公尺長、7公尺寬，符合國際標準的拋物線賽道。主建體更規劃服務台、選手檢錄處，可容納400人的座位區等，目前正積極向中央爭取經費。

請繼續往下閱讀...

邱孝文表示，屆時溜冰場在全國運動會結束後，將會開放民眾入內運動，活化場地空間。而去年動土的「虎尾高鐵運動園區」田徑場，目前進度20.34%，已超前預定進度8.49%，原預計明年7月11日完工，如工程順利可望於5月就能提前完工。

教育處表示，34項運動競賽規劃在41個競賽場地比賽，除有9項在外縣市符合競賽專業場地辦理，其餘都在雲林各地。所以投入1億2千多萬元在縣內19處場地整修。而大部分場館因2021年全中運關係，已大規模整修，僅需在硬體設備稍微修繕。

教育處指出，目前有6處場地將整修，如石榴國中將辦足、籃球、鎮東國小承辦擊劍、二崙運動公園舉行橄欖球競賽、斗六國中舉行武術競賽、虎尾壘球場、斗六棒球場也有賽事。而斗六棒球場一直被民眾反映的大螢幕損壞，也會一併修復。

明年全國運動會在雲林，縣政府預計將在虎尾高鐵特定區設滑輪溜冰場。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法