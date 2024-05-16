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NBA季後賽》東契奇31分大三元 獨行俠力退雷霆聽牌

2024/05/16 11:54

東契奇（左）率隊擊敗雷霆聽牌。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠今在西部準決賽第5戰作客奧克拉荷馬，一哥東契奇（Luka Doncic）繳出全場最高31分、10籃板、11助攻大三元，率隊以104：92擊敗雷霆，系列賽以3：2聽牌。

雷霆和獨行俠這系列賽展開激戰，雷霆前役靠著一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繳29分扳回一城，前4戰打完各拿2勝。

獨行俠上半場打得強勢，團隊命中率56.1%，東契奇拿下全場最高17分，加上D.瓊斯（Derrick Jones Jr.）攻下15分，兩人率隊在半場打完取得54：44領先。雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大拿下10分全隊最高。

雷霆第3節未能找到三分球準星，遭獨行俠擴大到雙位數差距，苦無突破之道，決勝節開賽又被對方打出10：4攻勢，陷入苦戰。不過，雷霆並未束手就擒，霍倫格姆（Chet Holmgren）、道特（Luguentz Dort）接力得分，再度出現生機。

雷霆迎頭趕上，華盛頓（P.J. Washington）跳出連拿5分，助獨行俠穩住優勢，加上最後關頭東契奇賞給對手火鍋，徹底澆熄對手逆轉氣勢，獨行俠收下關鍵聽牌勝。

獨行俠團隊命中率52.6%，東契奇拿下31分、10籃板、11助攻，連兩戰大三元，也是本季季後賽第3次，生涯季後賽共累積6次大三元；瓊斯19分次之。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大拿下30分、8助攻全隊最高，但團隊三分球命中率僅25%，種下敗因。

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