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泰國賽》3局逆轉隊友王子維 李佳豪闖進8強要對決伍家朗

2024/05/16 12:22

李佳豪。（資料照，羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球男單好手李佳豪今在超級500系列泰國公開賽16強，鏖戰1小時又14分鐘，以18：21、21：17、21：18逆轉自家人王子維，順利挺進8強。

世界排名23的王子維首輪力退新加坡世界冠軍駱建佑，終止對戰4連敗，順利挺進16強；李佳豪前役擊敗以色列好手希爾伯曼（Misha Zilberman），和王子維爭奪8強門票，兩人過去僅在國際賽交手過一次，由王子維獲勝。

王子維開賽取得10：5領先，但李佳豪迅速反擊，連拿6分超車，兩人一度拉鋸，隨後王子維連續幾波進攻，讓李佳豪撲倒在地來不及防守，最終以21：18先馳得點。

第2局李佳豪展現反撲氣勢，開賽取得10：5領先，也擋住對手逆襲，以21：17扳回一城。進入決勝局，雙方你來我往，王子維率先搶下第11分，但技術暫停後李佳豪展開反擊，連拿4分取得領先。

李佳豪取得19：12領先後卻陷入亂流，除了判斷失準，也發生回擊掛網等失誤，讓王子維連拿6分，追成19：18；隨後一次精采多拍來回後，李佳豪先搶下賽末點，並隨即兌現，贏球後更激動跪地慶祝。

李佳豪晉級8強，要對決世界排名27的香港好手伍家朗，但兩人過去3度交手，李佳豪苦吞3連敗。

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