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中職》鷹狀元向洪總喊話「一起拿2000勝」 亞洲職棒前無古人

2024/05/16 12:55

洪一中。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕台鋼雄鷹昨在桃園球場以5：0完封樂天桃猿，總教練洪一中達成執教生涯千勝里程碑，可貴的是，昨天賽前為止，洪總在生日隔天（5月15日）領軍戰績僅2勝7敗1和，台鋼全隊將士用命，用一場漂亮的完封勝助洪總登頂千勝，中職史上第一人。

值得一提的是，洪總執教首勝、以716勝超越已故傳奇教頭徐生明的台灣職棒紀錄、以及昨天1000勝，這3場具指標性意義的比賽，林金達是唯一都參與執法的裁判，分別擔任左線審、二壘審、主審。

有趣的是，2004年6月19日洪總執教La new熊首戰奪勝，當時黃劼希還沒出生，他是在該年6月21日「報到」，現為台鋼內野手。

洪總達成執教生涯千勝里程碑實屬不易，熬過當年「叛將條款」、在La new被貶為二軍教頭、在富邦悍將轉任顧問的重重難關，成就7冠教頭，若非第6隊台鋼誕生， 「諸葛紅中」篇章恐難延續 。

順帶一提，日本職棒史上最多勝總教練為鶴岡一人的1773勝，韓國職棒最多是為金應龍的1463勝，擁有百年歷史的美國職棒，最多勝教頭堪稱天為數字，即Connie Mack的3731勝，另有3948敗。

「鷹狀元」曾子祐昨在洪總千勝之夜敲出生涯首轟，賽後他向洪總溫情喊話，「我們再一起拿第2000勝！」亞洲職棒還不曾出現2000勝教頭，美國職棒則有12人。

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